https://crimea.ria.ru/20240430/rossiya-nastupaet-zelenskiy-nazval-provalnye-dlya-vsu-uchastki-fronta-1136964764.html

Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта

Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским ситуацию на фронте, где Россия наступает. И перечислил самые... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T23:16

2024-04-30T23:16

2024-04-30T23:16

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским ситуацию на фронте, где Россия наступает. И перечислил самые провальные для украинской армии направления. Информацией он поделился в своем TГ-канале.По словам Зеленского, 30 апреля прошло много совещаний, на которых обсуждалась ситуация на фронте, а именно наступление России и возможности ВСУ.Он заслушал доклад Сырского с тем, чтобы понять, как "сорвать замыслы России и достичь своих". А также обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым коммуникацию с партнерами и поставки вооружения, которых, судя по выводам Зеленского, все еще недостаточно. Он подчеркнул, что поставки вооружения из Америки – это именно то, что должно ощущаться "в уничтоженной логистике" России и в ее "страхе базироваться где бы то ни было" на бывшей территории Украины. Также именно американское оружие – та сила ВСУ, которая должна показать себя на ряде направлений, где украинская армия наиболее откровенно сдает позиции, отметил он.По словам Зеленского, это прежде всего Покровское, Кураховское, Северское, Лиманское и Купянское направления и юг Украины.Он также поблагодарил всех, кто вовремя помогает Украине.Ранее Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления ВСУ. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, зачем глава киевского режима, несмотря на выделение Конгрессом США нового пакета помощи Киеву, снова публично критикует НАТО, требуя оружия побольше и побыстрее. Преимущество российского оружия Зеленский признал ранее, в феврале. Читайте также на РИА Новости Крым: Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины

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