Рейтинг@Mail.ru
Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240430/rossiya-nastupaet-zelenskiy-nazval-provalnye-dlya-vsu-uchastki-fronta-1136964764.html
Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта
Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским ситуацию на фронте, где Россия наступает. И перечислил самые... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T23:16
2024-04-30T23:16
владимир зеленский (президент украины)
александр сырский
рустем умеров
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136703329_0:265:3071:1992_1920x0_80_0_0_fe395cb9ae3d603b35512dba9e47cf0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским ситуацию на фронте, где Россия наступает. И перечислил самые провальные для украинской армии направления. Информацией он поделился в своем TГ-канале.По словам Зеленского, 30 апреля прошло много совещаний, на которых обсуждалась ситуация на фронте, а именно наступление России и возможности ВСУ.Он заслушал доклад Сырского с тем, чтобы понять, как "сорвать замыслы России и достичь своих". А также обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым коммуникацию с партнерами и поставки вооружения, которых, судя по выводам Зеленского, все еще недостаточно. Он подчеркнул, что поставки вооружения из Америки – это именно то, что должно ощущаться "в уничтоженной логистике" России и в ее "страхе базироваться где бы то ни было" на бывшей территории Украины. Также именно американское оружие – та сила ВСУ, которая должна показать себя на ряде направлений, где украинская армия наиболее откровенно сдает позиции, отметил он.По словам Зеленского, это прежде всего Покровское, Кураховское, Северское, Лиманское и Купянское направления и юг Украины.Он также поблагодарил всех, кто вовремя помогает Украине.Ранее Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления ВСУ. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, зачем глава киевского режима, несмотря на выделение Конгрессом США нового пакета помощи Киеву, снова публично критикует НАТО, требуя оружия побольше и побыстрее. Преимущество российского оружия Зеленский признал ранее, в феврале. Читайте также на РИА Новости Крым: Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины
https://crimea.ria.ru/20240430/zachem-zelenskiy-opyat-kritikuet-nato--ekspert-1136959422.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136703329_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54c264a4607b74053118e74c518a54cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), александр сырский, рустем умеров, всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина
Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта

Зеленский заявил о наступлении России и назвал провальные для ВСУ участки фронта

23:16 30.04.2024
 
© PETRAS MALUKAS / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© PETRAS MALUKAS / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским ситуацию на фронте, где Россия наступает. И перечислил самые провальные для украинской армии направления. Информацией он поделился в своем TГ-канале.
По словам Зеленского, 30 апреля прошло много совещаний, на которых обсуждалась ситуация на фронте, а именно наступление России и возможности ВСУ.
Он заслушал доклад Сырского с тем, чтобы понять, как "сорвать замыслы России и достичь своих". А также обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым коммуникацию с партнерами и поставки вооружения, которых, судя по выводам Зеленского, все еще недостаточно.
"Нам необходимо существенное ускорение поставок, чтобы ощутимо усилить возможности наших солдат. Не российские авиабомбы и штурмовые операции должны доминировать на линии фронта, а наша украинская инициатива – наша ПВО, наша артиллерия, наши беспилотники. Мы очень рассчитываем на оперативность поставок из США", – сказал глава киевского режима.
Он подчеркнул, что поставки вооружения из Америки – это именно то, что должно ощущаться "в уничтоженной логистике" России и в ее "страхе базироваться где бы то ни было" на бывшей территории Украины.
Также именно американское оружие – та сила ВСУ, которая должна показать себя на ряде направлений, где украинская армия наиболее откровенно сдает позиции, отметил он.
По словам Зеленского, это прежде всего Покровское, Кураховское, Северское, Лиманское и Купянское направления и юг Украины.
"Всюду, где Россия давит и где мы ее должны выжать. И также везде, где могут быть новые ударные угрозы", – заявил глава киевского режима.
Он также поблагодарил всех, кто вовремя помогает Украине.
Ранее Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления ВСУ.
Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение о том, зачем глава киевского режима, несмотря на выделение Конгрессом США нового пакета помощи Киеву, снова публично критикует НАТО, требуя оружия побольше и побыстрее.
Преимущество российского оружия Зеленский признал ранее, в феврале.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Вчера, 18:05
Зачем Зеленский опять критикует НАТО – эксперт
 
Владимир Зеленский (президент Украины)Александр СырскийРустем УмеровВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму 1 мая
00:00Какой сегодня праздник: 1 мая
23:16Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта
22:01Главное за день: 30 апреля
21:48НАТО на Луне: в Пентагоне оценили шансы милитаризовать спутник Земли
21:29Биосферный заповедник "Аскания-Нова" вновь открыт для посетителей
20:37Как не попасться на удочку террористов - советы эксперта по безопасности
20:02Жуткие пожары и ураганный ветер - в Сибири эвакуируют людей
19:41Крым запустил процессы переустройства всего мира – Мурадов
19:19Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор
18:51События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым
18:33Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины
18:05Зачем Зеленский опять критикует НАТО – эксперт
17:33Женщина погибла при обстреле в Курской области
17:17Денису Майданову стало плохо из-за реакции на лекарство
16:59В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проект
16:18Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме
15:46С наместника Киево-Печерской лавры Павла снимут электронный браслет
15:14В Сочи загрязнили реку Западный Дагомыс сточными водами
14:37Потери ВСУ за сутки составили почти 1000 боевиков
Лента новостейМолния