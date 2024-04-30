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Зачем Зеленский опять критикует НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Зачем Зеленский опять критикует НАТО – эксперт
Зачем Зеленский опять критикует НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Зачем Зеленский опять критикует НАТО – эксперт
Критикуя США и НАТО даже после того, как Конгресс одобрил помощь Киеву и в Европе заявляют о готовности помочь вооружением, Зеленский "готовит пути для своего... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T18:05
2024-04-30T18:05
владимир зеленский (президент украины)
игорь шатров
мнения
политика
украина
нато
йенс столтенберг
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Критикуя США и НАТО даже после того, как Конгресс одобрил помощь Киеву и в Европе заявляют о готовности помочь вооружением, Зеленский "готовит пути для своего личного отступления, чтобы снять с себя ответственность за поражение" в конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал своих западных партнеров, обвинив их в невыполнении обязательств перед Украиной. Об этом он заявил, выступая на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Киеве. По мнению Шатрова, "у Зеленского земля уходит из-под ног, и ему ничего не остается, кроме как критиковать союзников". Об этом свидетельствуют и неадекватные заявления о контрнаступлении ВСУ в 2024-м году, и истерика с обвинениями в адрес западных партнеров, считает эксперт.Он предположил, что Зеленский готовит пути для личного отступления, для того, чтобы с себя снять ответственность за поражение. И вот в этом "причина этого безумного пафоса, который от него исходит". А нынешний накал страстей может объясняться тем, что личное отступление Зеленского может понадобиться по итогам "некоего провала, например, к осени 2024 года". Отсутствием успеха у ВСУ и его перспектив в конфликте с РФ Шатров объясняет и то, что страны НАТО не вводят свои войска на территорию Украины.По его словам, если бы действия Украины были успешными, войска НАТО бы перешли к боевым действиям на ее территории в открытую, понимая, что все равно в первых рядах будут гибнуть украинцы и что в итоге этой экспансии Россия падет и не перед кем будет объясняться. "Но они не готовы в последствии объяснять, что участвовали в этом безумии. Пока они так делают, мы можем понимать, что они не рассчитывают на победу. И совершенно справедливо", – заключил эксперт. Читайте также на РИА Новости Крым: Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – Орбан
https://crimea.ria.ru/20240429/dva-vazhnykh-punkta-zelenskiy-obvinil-nato-v-otsutstvii-kontrnastupleniya-1136952308.html
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владимир зеленский (президент украины), игорь шатров, мнения, политика, украина, нато, йенс столтенберг, поставки западного оружия украине
Зачем Зеленский опять критикует НАТО – эксперт

Критикой НАТО Зеленский готовит себе путь для отступления после победы РФ по окончании СВО

18:05 30.04.2024
 
© AFP 2024 / ADNAN BECIПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AFP 2024 / ADNAN BECI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Критикуя США и НАТО даже после того, как Конгресс одобрил помощь Киеву и в Европе заявляют о готовности помочь вооружением, Зеленский "готовит пути для своего личного отступления, чтобы снять с себя ответственность за поражение" в конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал своих западных партнеров, обвинив их в невыполнении обязательств перед Украиной. Об этом он заявил, выступая на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Киеве.
По мнению Шатрова, "у Зеленского земля уходит из-под ног, и ему ничего не остается, кроме как критиковать союзников". Об этом свидетельствуют и неадекватные заявления о контрнаступлении ВСУ в 2024-м году, и истерика с обвинениями в адрес западных партнеров, считает эксперт.
"Он эти все свои заявления, условно говоря, в тетрадочку перепишет и просто прочитает своим союзникам, объясняя, почему ему нужно эмигрировать в какую-то дальнюю страну и что во всем, что происходит на Украине, виноваты они", – поделился мнением Шатров.
Он предположил, что Зеленский готовит пути для личного отступления, для того, чтобы с себя снять ответственность за поражение. И вот в этом "причина этого безумного пафоса, который от него исходит". А нынешний накал страстей может объясняться тем, что личное отступление Зеленского может понадобиться по итогам "некоего провала, например, к осени 2024 года".
Отсутствием успеха у ВСУ и его перспектив в конфликте с РФ Шатров объясняет и то, что страны НАТО не вводят свои войска на территорию Украины.
"Украина выступает как штурмовой отряд, пока на заднем дальнем фланге и в тылу находится армия НАТО. И только их неуспех не позволяет ввести в полноценную боевую обстановку подразделения стран НАТО. Не наоборот", - убежден Шатров.
По его словам, если бы действия Украины были успешными, войска НАТО бы перешли к боевым действиям на ее территории в открытую, понимая, что все равно в первых рядах будут гибнуть украинцы и что в итоге этой экспансии Россия падет и не перед кем будет объясняться.
"Но они не готовы в последствии объяснять, что участвовали в этом безумии. Пока они так делают, мы можем понимать, что они не рассчитывают на победу. И совершенно справедливо", – заключил эксперт.
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Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 21:18
Два важных пункта: Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления
 
Владимир Зеленский (президент Украины)Игорь ШатровМненияПолитикаУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергПоставки западного оружия Украине
 
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