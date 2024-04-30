https://crimea.ria.ru/20240430/stoltenberg-nazval-prichinu-utraty-doveriya-ukrainy-1136961997.html

Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины

Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины

Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T18:33

2024-04-30T18:33

2024-04-30T18:33

йенс столтенберг

владимир зеленский (президент украины)

украина

нато

политика

новости

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://crimea.ria.ru/20240430/zachem-zelenskiy-opyat-kritikuet-nato--ekspert-1136959422.html

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йенс столтенберг, владимир зеленский (президент украины), украина, нато, политика, новости, поставки западного оружия украине