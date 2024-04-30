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Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины
Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины
Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T18:33
2024-04-30T18:33
йенс столтенберг
владимир зеленский (президент украины)
украина
нато
политика
новости
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://crimea.ria.ru/20240430/zachem-zelenskiy-opyat-kritikuet-nato--ekspert-1136959422.html
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йенс столтенберг, владимир зеленский (президент украины), украина, нато, политика, новости, поставки западного оружия украине
Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины

Доверие Киева к странам НАТО пошатнулось из-за задержек с оружием - Столтенберг

18:33 30.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Доверие Украины к союзникам, странам-участницам НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие (Украины - ред.)", - заявил Столтенберг в интервью агентству Рейтер.
Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Йенс СтолтенбергВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаНАТОПолитикаНовостиПоставки западного оружия Украине
 
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