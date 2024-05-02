https://crimea.ria.ru/20240502/vsu-atakovali-obekty-energetiki-v-smolenskoy-i-orlovskoy-oblastyakh-1136979534.html

ВСУ атаковали объекты энергетики в Смоленской и Орловской областях

ВСУ атаковали объекты энергетики в Смоленской и Орловской областях - РИА Новости Крым, 02.05.2024

ВСУ атаковали объекты энергетики в Смоленской и Орловской областях

ВСУ атаковали объекты энергетики на территории Смоленской и Орловской областей России, пострадавших нет, но есть повреждения. Об этом сообщают местный власти. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T06:20

2024-05-02T06:20

2024-05-02T06:22

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

смоленская область

ростовская область

орловская область

пво

василий голубев

василий анохин

андрей клычков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали объекты энергетики на территории Смоленской и Орловской областей России, пострадавших нет, но есть повреждения. Об этом сообщают местный власти.По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, на территории Рославльского района ВСУ предприняли попытку нанести повреждения объекту гражданской энергетической инфраструктуры. "Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы", - написал Анохин в своем ТГ-канале.Об атаке вражеских БПЛА сообщил также губернатор Орловской области Андрей Клычков.Кроме того, около 02:00 в Ростовской области силами ПВО уничтожены два беспилотника в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского."По предварительным данным в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", - сообщил губернатор Василий Голубев.Предыдущей ночью ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую, Рязанскую и Курскую области. По данным местных властей, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:8 мирных жителей пострадали от украинских БПЛА в Белгородской областиНа Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причинаРоссийские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"

смоленская область

ростовская область

орловская область

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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), смоленская область, ростовская область, орловская область, пво, василий голубев, василий анохин, андрей клычков