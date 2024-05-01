https://crimea.ria.ru/20240501/vsu-udarili-dronami-po-trem-regionam-rossii-1136965336.html
ВСУ ударили дронами по трем регионам России
ВСУ ударили дронами по трем регионам России - РИА Новости Крым, 01.05.2024
ВСУ ударили дронами по трем регионам России
Ночью ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую, Рязанскую и Курскую области. По данным местных властей, пострадавших нет. РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T06:44
2024-05-01T06:44
2024-05-01T07:40
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
происшествия
пво
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
рязанская область
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Ночью ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую, Рязанскую и Курскую области. По данным местных властей, пострадавших нет.Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, один беспилотник самолетного типа был сбит дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спустя некоторое время еще один БПЛА уничтожен в пригороде Воронежа. По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. По его информации, пострадавших нет. Также силами ПВО ночью был сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщили глава региона Роман Старовойт.В Минобороны РФ позже сообщили, что были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппарата, из которых три - над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Курской области. Также один дрон уничтожен над Белгородской областью.Накануне украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино Курской области, в результате пожара погиб местный житель. Кроме того, в результате ударов по селу Козино Рыльского района погибла женщина, еще тое человек получили ранения и были доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:8 мирных жителей пострадали от украинских БПЛА в Белгородской областиВойска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за сутки Массированная атака ВСУ на четыре области России: ПВО сбила 17 дронов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия, пво, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, рязанская область, курская область
ВСУ ударили дронами по трем регионам России
Три российских региона подверглись атаке украинских беспилотников
06:44 01.05.2024 (обновлено: 07:40 01.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Ночью ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую, Рязанскую и Курскую области. По данным местных властей, пострадавших нет.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, один беспилотник самолетного типа был сбит дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спустя некоторое время еще один БПЛА уничтожен в пригороде Воронежа.
"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме", - написал он в своем ТГ-канале.
По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. По его информации, пострадавших нет.
Также силами ПВО ночью был сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщили глава региона Роман Старовойт.
В Минобороны РФ позже сообщили, что были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппарата, из которых три - над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Курской области. Также один дрон уничтожен над Белгородской областью.
Накануне украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино Курской области, в результате пожара погиб местный житель
. Кроме того, в результате ударов по селу Козино Рыльского района погибла женщина, еще тое человек получили ранения и были доставлены в больницу.
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