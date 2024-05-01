https://crimea.ria.ru/20240501/vsu-udarili-dronami-po-trem-regionam-rossii-1136965336.html

ВСУ ударили дронами по трем регионам России

ВСУ ударили дронами по трем регионам России - РИА Новости Крым, 01.05.2024

ВСУ ударили дронами по трем регионам России

Ночью ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую, Рязанскую и Курскую области. По данным местных властей, пострадавших нет. РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T06:44

2024-05-01T06:44

2024-05-01T07:40

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Ночью ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую, Рязанскую и Курскую области. По данным местных властей, пострадавших нет.Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, один беспилотник самолетного типа был сбит дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спустя некоторое время еще один БПЛА уничтожен в пригороде Воронежа. По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. По его информации, пострадавших нет. Также силами ПВО ночью был сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщили глава региона Роман Старовойт.В Минобороны РФ позже сообщили, что были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппарата, из которых три - над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Курской области. Также один дрон уничтожен над Белгородской областью.Накануне украинский беспилотник сбросил боеприпас на дом в селе Николаево-Дарьино Курской области, в результате пожара погиб местный житель. Кроме того, в результате ударов по селу Козино Рыльского района погибла женщина, еще тое человек получили ранения и были доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:8 мирных жителей пострадали от украинских БПЛА в Белгородской областиВойска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за сутки Массированная атака ВСУ на четыре области России: ПВО сбила 17 дронов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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