https://crimea.ria.ru/20240428/8-mirnykh-zhiteley-postradali-ot-ukrainskikh-bpla-v-belgorodskoy-oblasti-1136936394.html

8 мирных жителей пострадали от украинских БПЛА в Белгородской области

8 мирных жителей пострадали от украинских БПЛА в Белгородской области - РИА Новости Крым, 28.04.2024

8 мирных жителей пострадали от украинских БПЛА в Белгородской области

22 украинских беспилотника атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, пострадали восемь мирных жителей, из них пять госпитализированы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T15:31

2024-04-28T15:31

2024-04-28T15:31

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

новости

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. 22 украинских беспилотника атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, пострадали восемь мирных жителей, из них пять госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, атакам подверглись семь районов области, было сброшено три взрывных устройства.Также, проинформировал Гладков, в Вейделевском районе был обнаружен упавший метеозонд.Также в поясницу осколками ранен мужчина, еще один белгородец был госпитализирован с пронимающим осколочным ранением живота. Пострадала женщина, у нее осколочные ранения спины и плеча."Еще один мужчина с осколочным ранением головы находится в областной клинической больнице. Ещё троим пострадавшим уже оказана вся необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков.Он добавил, что по селу Муром выпущено 4 минометных снаряда, также в селе с дрона сброшено одно взрывное устройство. Участниками самообороны в округе уничтожено два украинских дрона-камикадзе.Всего по информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 655 человек были ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены при детонации дрона-камикадзе в ШебекиноШесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУВойска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за сутки

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков