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Российские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг" - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Российские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"
Российские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг" - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Российские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"
Российские войска в ходе специальной военной операции поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живую силу и военную технику противника в 112... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T13:22
2024-05-01T13:23
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всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живую силу и военную технику противника в 112 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников, пять французских управляемых авиабомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 593 самолета, 270 вертолетов, 23648 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15891 танк и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21413 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронтаМорпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу ДнепраДва важных пункта: Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, потери всу
Российские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"

Штаб оперативного командования ВСУ "Юг" поражен в ходе спецоперации - Минобороны

13:22 01.05.2024 (обновлено: 13:23 01.05.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Волхов" выполнила пуск ракеты "Калибр" в Японском море
Подводная лодка Волхов выполнила пуск ракеты Калибр в Японском море
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живую силу и военную технику противника в 112 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников, пять французских управляемых авиабомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 593 самолета, 270 вертолетов, 23648 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15891 танк и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21413 единиц специальной военной автомобильной техники.
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