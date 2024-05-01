https://crimea.ria.ru/20240501/rossiyskie-voyska-unichtozhili-shtab-operativnogo-komandovaniya-vsu-yug-1136972211.html

Российские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"

Российские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг" - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Российские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"

Российские войска в ходе специальной военной операции поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живую силу и военную технику противника в 112... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T13:22

2024-05-01T13:22

2024-05-01T13:23

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живую силу и военную технику противника в 112 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников, пять французских управляемых авиабомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 593 самолета, 270 вертолетов, 23648 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15891 танк и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21413 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронтаМорпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу ДнепраДва важных пункта: Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, потери всу