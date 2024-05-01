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На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причина - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причина
На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причина - РИА Новости Крым, 01.05.2024
На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причина
Министра обороны Украины Рустема Умерова в ближайшее время могут отправить в отставку, назначив его министром инфраструктуры страны. Об этом сообщают украинские РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T15:38
2024-05-01T15:38
украина
минобороны украины
рустем умеров
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Министра обороны Украины Рустема Умерова в ближайшее время могут отправить в отставку, назначив его министром инфраструктуры страны. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.По сведениям СМИ, именно подконтрольного Ермаку Умерова рассматривают в качестве сменщика Кубракова.Кто в таком случае займет пост министра обороны, пока не определено, утверждают журналисты. Среди кандидатов рассматриваются некоторые "наиболее медийные военные", перед которыми стоит задача создать позитивный пиар-эффект.Также сообщается, что одновременно с кампанией по замене Кубракова Ермак пытается дискредитировать в глазах президента главу СБУ Василия Малюка, а также вице-премьера Михаила Федорова, ответственного в кабмине за инновации, IT, образование и науку.Рустема Умерова назначили министром обороны Украины в сентябре прошлого года. На этом посту он сменил Алексея Резникова, ставшего фигурантом ряда коррупционных скандалов.Умеров родился в 1982 году в Узбекистане. В конце 1980-х годов его семья вернулась в Крым. Был стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров", год провел в американской семье в США. Закончил Национальную академию управления в Киеве по специальности "Финансы и кредит".С 2003 по 2019 год занимал руководящие должности в различных компаниях, работающих в сфере мобильной связи, интернета, коммуникаций, маркетинга, логистики.В 2007 году в Крыму стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар", а также молодежной организации меджлиса* крымских татар "Бизим Къырым". Также с 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом так называемого Фонда развития Крыма, через который проходили основные финансовые потоки из Турции. В период нахождения полуострова в составе Украины меджлис* получал значительные средства через Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA). В этих схемах активно задействовался подконтрольный лидерам меджлиса* фонд "Крым".В 2019-2022 годах Умеров – депутат Верховной рады от партии "Голос". В 2022-2023 годах возглавлял Фонд госимущества Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей министра обороны Украины Умерова – граждане СШАВ Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороныГлава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, минобороны украины, рустем умеров, новости сво, в мире, всу (вооруженные силы украины)
На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причина

Украинские СМИ сообщили о вероятной отставке министра обороны Рустема Умерова

15:38 01.05.2024
 
© Министерство обороны УкраиныМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров
© Министерство обороны Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Министра обороны Украины Рустема Умерова в ближайшее время могут отправить в отставку, назначив его министром инфраструктуры страны. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.
По данным журналистов, офис президента Украины, возглавляемый Андреем Ермаком, намерен уволить министра инфраструктуры Александра Кубракова в рамках "зачистки" правительства от всех руководителей, которые могут напрямую, без согласования с Ермаком, заходить в кабинет главы государства Владимира Зеленского.
По сведениям СМИ, именно подконтрольного Ермаку Умерова рассматривают в качестве сменщика Кубракова.
Кто в таком случае займет пост министра обороны, пока не определено, утверждают журналисты. Среди кандидатов рассматриваются некоторые "наиболее медийные военные", перед которыми стоит задача создать позитивный пиар-эффект.
Также сообщается, что одновременно с кампанией по замене Кубракова Ермак пытается дискредитировать в глазах президента главу СБУ Василия Малюка, а также вице-премьера Михаила Федорова, ответственного в кабмине за инновации, IT, образование и науку.
Рустема Умерова назначили министром обороны Украины в сентябре прошлого года. На этом посту он сменил Алексея Резникова, ставшего фигурантом ряда коррупционных скандалов.
Умеров родился в 1982 году в Узбекистане. В конце 1980-х годов его семья вернулась в Крым. Был стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров", год провел в американской семье в США. Закончил Национальную академию управления в Киеве по специальности "Финансы и кредит".
С 2003 по 2019 год занимал руководящие должности в различных компаниях, работающих в сфере мобильной связи, интернета, коммуникаций, маркетинга, логистики.
В 2007 году в Крыму стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар", а также молодежной организации меджлиса* крымских татар "Бизим Къырым". Также с 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.
С 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом так называемого Фонда развития Крыма, через который проходили основные финансовые потоки из Турции. В период нахождения полуострова в составе Украины меджлис* получал значительные средства через Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA). В этих схемах активно задействовался подконтрольный лидерам меджлиса* фонд "Крым".
В 2019-2022 годах Умеров – депутат Верховной рады от партии "Голос". В 2022-2023 годах возглавлял Фонд госимущества Украины.
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