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На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причина

На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причина - РИА Новости Крым, 01.05.2024

На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причина

Министра обороны Украины Рустема Умерова в ближайшее время могут отправить в отставку, назначив его министром инфраструктуры страны. Об этом сообщают украинские РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T15:38

2024-05-01T15:38

2024-05-01T15:38

украина

минобороны украины

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Министра обороны Украины Рустема Умерова в ближайшее время могут отправить в отставку, назначив его министром инфраструктуры страны. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.По сведениям СМИ, именно подконтрольного Ермаку Умерова рассматривают в качестве сменщика Кубракова.Кто в таком случае займет пост министра обороны, пока не определено, утверждают журналисты. Среди кандидатов рассматриваются некоторые "наиболее медийные военные", перед которыми стоит задача создать позитивный пиар-эффект.Также сообщается, что одновременно с кампанией по замене Кубракова Ермак пытается дискредитировать в глазах президента главу СБУ Василия Малюка, а также вице-премьера Михаила Федорова, ответственного в кабмине за инновации, IT, образование и науку.Рустема Умерова назначили министром обороны Украины в сентябре прошлого года. На этом посту он сменил Алексея Резникова, ставшего фигурантом ряда коррупционных скандалов.Умеров родился в 1982 году в Узбекистане. В конце 1980-х годов его семья вернулась в Крым. Был стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров", год провел в американской семье в США. Закончил Национальную академию управления в Киеве по специальности "Финансы и кредит".С 2003 по 2019 год занимал руководящие должности в различных компаниях, работающих в сфере мобильной связи, интернета, коммуникаций, маркетинга, логистики.В 2007 году в Крыму стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар", а также молодежной организации меджлиса* крымских татар "Бизим Къырым". Также с 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом так называемого Фонда развития Крыма, через который проходили основные финансовые потоки из Турции. В период нахождения полуострова в составе Украины меджлис* получал значительные средства через Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA). В этих схемах активно задействовался подконтрольный лидерам меджлиса* фонд "Крым".В 2019-2022 годах Умеров – депутат Верховной рады от партии "Голос". В 2022-2023 годах возглавлял Фонд госимущества Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей министра обороны Украины Умерова – граждане СШАВ Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороныГлава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, минобороны украины, рустем умеров, новости сво, в мире, всу (вооруженные силы украины)