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Трое детей министра обороны Украины Умерова – граждане США

Трое детей министра обороны Украины Умерова – граждане США - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Трое детей министра обороны Украины Умерова – граждане США

Трое детей бывшего крымчанина Рустема Умерова, назначенного в сентябре министром обороны Украины, являются американскими гражданами. Об этом сообщает издание... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T11:49

2023-12-21T11:49

2023-12-21T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Трое детей бывшего крымчанина Рустема Умерова, назначенного в сентябре министром обороны Украины, являются американскими гражданами. Об этом сообщает издание "Украина.ру" со ссылкой на поданную чиновником декларацию.Согласно документу, гражданами США являются сын Умерова Сеид Ахмед и две его дочери – Ава и Мерием.Кроме того, у семьи Умеровых, в соответствии с декларацией, есть квартира в штате Огайо площадью 137 квадратных метров.При этом сам министр указал в декларации, что зарегистрирован в Крыму.Рустема Умерова назначили министром обороны Украины 6 сентября 2023 года.На этом посту он сменил ушедшего в отставку Алексея Резникова, репутация которого была подмочена рядом громких коррупционных скандалов в украинском военном ведомстве.Умеров родился в 1982 году в Самаркандской области Узбекской ССР. В конце восьмидесятых годов семья приехала в Крым.Учился в Крымской гимназии-интернате в Танковом, которую до 2014 года финансировали частные инвесторы из Турции. Был стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров", год провел в американской семье в США. Закончил Национальную академию управления в Киеве по специальности "Финансы и кредит".С 2003 по 2019 год занимал руководящие должности в различных компаниях, работающих в сфере мобильной связи, интернета, коммуникаций, маркетинга, логистики.В 2007 году в Крыму стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар" и организации "Бизим Къырым" – молодежного крыла запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"*.С 2007 года Умеров – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом так называемого Фонда развития Крыма, через который проходили основные финансовые потоки из Турции. В период нахождения полуострова в составе Украины "меджлис"* получал значительные средства через Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA). В этих схемах активно задействовался подконтрольный лидерам "меджлиса"* фонд "Крым".С 2019 года Умеров – депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос". В 2022-2023 годах возглавил Фонд госимущества Украины.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороныДля чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнениеОтщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустем умеров, новости, украина, минобороны украины, сша