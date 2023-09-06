https://crimea.ria.ru/20230906/rada-podderzhala-naznachenie-umerova-ministrom-oborony-ukrainy-1131203804.html

Рада поддержала назначение Умерова министром обороны Украины

Рада поддержала назначение Умерова министром обороны Украины - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Рада поддержала назначение Умерова министром обороны Украины

Верховная рада Украины в среду одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны страны. "За" проголосовали 338 депутатов из 360, присутствовавших в... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T14:33

2023-09-06T14:33

2023-09-06T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины в среду одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны страны. "За" проголосовали 338 депутатов из 360, присутствовавших в сессионном зале.Алексей Резников, ранее занимавший должность главы украинского оборонного ведомства, накануне официально был отправлен отставку. По мнению многих экспертов, основной мотив замены министра обороны – громкие коррупционные скандалы вокруг Резникова и минобороны, регулярно сотрясающие украинское информпространство. Один из последних – закупка курток для украинских военнослужащих по цене втрое выше первоначальной стоимости.Еще один резонансный скандал, связанный с ведомством Резникова, произошел в начале этого года. Его заместитель Вячеслав Шаповалов курировал закупку куриных яиц для воинских частей. Стоимость контракта – 13 миллиардов гривен (более 350 тысяч долларов). Таким образом, яйца были закуплены по ценам в два-три раза выше рыночных.Кто такой Рустем УмеровНовый министр обороны родился 19 апреля 1982 года в Самаркандской области Узбекской ССР. В конце восьмидесятых годов семья вернулась в Крым.Учился в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей в Танковом, которую до 2014 года финансировали частные инвесторы из Турции. Был стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров", год провел в американской семье в США. Закончил Национальную академию управления в Киеве по специальности "Финансы и кредит".С 2003 по 2019 год занимал руководящие должности в различных компаниях, работающих в сфере мобильной связи, интернета, коммуникаций, маркетинга, логистики.В 2007 году в Крыму стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар", а также молодежной организации меджлиса* крымских татар "Бизим Къырым". Также с 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом так называемого Фонда развития Крыма, через который проходили основные финансовые потоки из Турции. В период нахождения полуострова в составе Украины меджлис* получал значительные средства через Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA). В этих схемах активно задействовался подконтрольный лидерам меджлиса* фонд "Крым".С 2019 года Умеров – депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос". В 2022 году возглавил Фонд госимущества УкраиныЧего ждать от нового министра обороны УкраиныВице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя это назначение, отметил, что Умеров является воспитанником школы Фетхуллаха Гюлена – бежавшего в США турецкого проповедника, оппозиционного действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. По мнению Мурадова, Умеров – абсолютная креатура США и будет напрямую выполнять все их указания. Кроме того, считает вице-премьер РК, не последнюю роль в этом назначении сыграла и национальная принадлежность Умерова, поскольку США, вероятно, рассчитывают использовать крымско-татарский фактор для "раскачки" межнациональной ситуации на полуострове.Крымско-татарский общественный и политический деятель Заур Смирнов в комментарии РИА Новости Крым также предположил, что Умеров получил новую высокую должность благодаря протекции спецслужб США, которые в свое время его завербовали. По мнению Смирнова, учитывая имеющийся у Умерова опыт в реализации международных коммерческих проектов, на своем новом посту он будет выполнять "задания финансового и экономического характера, далекие от основ военной тактики и стратегии".Политолог Денис Батурин в комментарии РИА Новости Крым также выразил мнение, что тактика и стратегия украинских войск, в том числе в отношении Крыма, с назначением Умерова вряд ли изменится, поскольку ключевые решения в этой области будет принимать не руководитель украинского оборонного ведомства, а заокеанские кураторы киевского режима.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Рустем Умеров: что известно о будущем министре обороны УкраиныДля чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнениеОтщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины

https://crimea.ria.ru/20230903/zelenskiy-smenil-glavu-minoborony-novym-stanet-sovetnik-dzhemileva-1131139888.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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