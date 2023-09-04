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Отщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Отщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины
Отщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Отщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины
Решение о назначении бизнесмена крымско-татарского происхождения Рустема Умерова министром обороны Украины принималось в США, и действовать на своем посту он... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T17:01
2023-09-04T17:01
украина
рустем умеров
владимир константинов
заур смирнов
политика
в мире
мнения
минобороны украины
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение о назначении бизнесмена крымско-татарского происхождения Рустема Умерова министром обороны Украины принималось в США, и действовать на своем посту он будет исключительно в интересах Вашингтона. Такое мнение высказали глава парламента Крыма Владимир Константинов и крымско-татарский общественный и политический деятель Заур Смирнов.Смена министра не изменит положение ВСУПо словам Константинова, все, кто сегодня идет во власть на Украине и прислуживает киевскому режиму, – это "отщепенцы своего народа", и не имеет значения, какой национальности этот человек."Главная задача Умерова на новом посту — убивать наш народ, в том числе крымских татар, русских, представителей многих других национальностей. Умеров это будет делать профессионально. Он прошел обучение в США. Уверен, что за время пребывания в Штатах его завербовали, сопровождали и теперь не отпускают, пока он не отработает заказ своих хозяев. Ничего хорошего для этого человека в таком назначении нет", - написал председатель Госсовета РК в своем Telegram-канале.Кроме того, считает политик, смена министра обороны говорит и об очевидности неудач украинской армии на линии фронта. Однако вряд ли эти от этих кадровых ротаций для Киева будет прок, поскольку "на остатках Украины всем заведуют американцы с англичанами", которые отдают украинскому руководству стратегические распоряжения, убежден Константинов.Неукоснительный исполнитель команд из ПентагонаВ свою очередь Заур Смирнов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что решение о назначении Умерова принималось спецслужбами США и было спущено президенту Украины Владимиру Зеленскому в виде указания.По мнению Смирнова, учитывая имеющийся у Умерова опыт в реализации международных коммерческих проектов, на своем новом посту он будет выполнять "задания финансового и экономического характера, далекие от основ военной тактики и стратегии".В то же время, несмотря на то, что новый министр обороны давно является советником экс-лидера запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"*, опираться на интересы верхушки этой структуры в своей работе Умеров точно не будет, уверен общественник."Его задачи теперь носят более глобальный характер, нежели ублажение двух-трех политических неудачников", - пояснил он.3 сентября президент Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.Рустем Умеров – украинский политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году стал народным депутатом Украины.С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил темп развития отношений России и ТурцииГлавы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" ЗеленскогоУ Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму
https://crimea.ria.ru/20230903/zelenskiy-smenil-glavu-minoborony-novym-stanet-sovetnik-dzhemileva-1131139888.html
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Алексей Гончаров
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украина, рустем умеров, владимир константинов, заур смирнов, политика, в мире, мнения, минобороны украины, новости
Отщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины

В Крыму назвали назначение Умерова министром обороны Украины решением спецслужб США

17:01 04.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымско-татарский флаг, флаг России и флаг Республики Крым
Крымско-татарский флаг, флаг России и флаг Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение о назначении бизнесмена крымско-татарского происхождения Рустема Умерова министром обороны Украины принималось в США, и действовать на своем посту он будет исключительно в интересах Вашингтона. Такое мнение высказали глава парламента Крыма Владимир Константинов и крымско-татарский общественный и политический деятель Заур Смирнов.

Смена министра не изменит положение ВСУ

По словам Константинова, все, кто сегодня идет во власть на Украине и прислуживает киевскому режиму, – это "отщепенцы своего народа", и не имеет значения, какой национальности этот человек.
"Главная задача Умерова на новом посту — убивать наш народ, в том числе крымских татар, русских, представителей многих других национальностей. Умеров это будет делать профессионально. Он прошел обучение в США. Уверен, что за время пребывания в Штатах его завербовали, сопровождали и теперь не отпускают, пока он не отработает заказ своих хозяев. Ничего хорошего для этого человека в таком назначении нет", - написал председатель Госсовета РК в своем Telegram-канале.
Кроме того, считает политик, смена министра обороны говорит и об очевидности неудач украинской армии на линии фронта. Однако вряд ли эти от этих кадровых ротаций для Киева будет прок, поскольку "на остатках Украины всем заведуют американцы с англичанами", которые отдают украинскому руководству стратегические распоряжения, убежден Константинов.

Неукоснительный исполнитель команд из Пентагона

В свою очередь Заур Смирнов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что решение о назначении Умерова принималось спецслужбами США и было спущено президенту Украины Владимиру Зеленскому в виде указания.
"Умеров является давним приверженцем турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США и является чуть ли не личным врагом президента Турции (Реджепа Тайипа) Эрдогана. Также Умеров проходил обучение в США, где вероятно и был завербован спецслужбами. На посту министра обороны он будет неукоснительно выполнять все команды, которые поступят из Пентагона, ни о какой самостоятельности не может быть и речи", - убежден эксперт.
По мнению Смирнова, учитывая имеющийся у Умерова опыт в реализации международных коммерческих проектов, на своем новом посту он будет выполнять "задания финансового и экономического характера, далекие от основ военной тактики и стратегии".
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В то же время, несмотря на то, что новый министр обороны давно является советником экс-лидера запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"*, опираться на интересы верхушки этой структуры в своей работе Умеров точно не будет, уверен общественник.
"Его задачи теперь носят более глобальный характер, нежели ублажение двух-трех политических неудачников", - пояснил он.
3 сентября президент Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Рустем Умеров – украинский политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году стал народным депутатом Украины.
С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.
С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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