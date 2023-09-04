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Отщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины

Отщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Отщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины

Решение о назначении бизнесмена крымско-татарского происхождения Рустема Умерова министром обороны Украины принималось в США, и действовать на своем посту он... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T17:01

2023-09-04T17:01

2023-09-04T17:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение о назначении бизнесмена крымско-татарского происхождения Рустема Умерова министром обороны Украины принималось в США, и действовать на своем посту он будет исключительно в интересах Вашингтона. Такое мнение высказали глава парламента Крыма Владимир Константинов и крымско-татарский общественный и политический деятель Заур Смирнов.Смена министра не изменит положение ВСУПо словам Константинова, все, кто сегодня идет во власть на Украине и прислуживает киевскому режиму, – это "отщепенцы своего народа", и не имеет значения, какой национальности этот человек."Главная задача Умерова на новом посту — убивать наш народ, в том числе крымских татар, русских, представителей многих других национальностей. Умеров это будет делать профессионально. Он прошел обучение в США. Уверен, что за время пребывания в Штатах его завербовали, сопровождали и теперь не отпускают, пока он не отработает заказ своих хозяев. Ничего хорошего для этого человека в таком назначении нет", - написал председатель Госсовета РК в своем Telegram-канале.Кроме того, считает политик, смена министра обороны говорит и об очевидности неудач украинской армии на линии фронта. Однако вряд ли эти от этих кадровых ротаций для Киева будет прок, поскольку "на остатках Украины всем заведуют американцы с англичанами", которые отдают украинскому руководству стратегические распоряжения, убежден Константинов.Неукоснительный исполнитель команд из ПентагонаВ свою очередь Заур Смирнов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что решение о назначении Умерова принималось спецслужбами США и было спущено президенту Украины Владимиру Зеленскому в виде указания.По мнению Смирнова, учитывая имеющийся у Умерова опыт в реализации международных коммерческих проектов, на своем новом посту он будет выполнять "задания финансового и экономического характера, далекие от основ военной тактики и стратегии".В то же время, несмотря на то, что новый министр обороны давно является советником экс-лидера запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"*, опираться на интересы верхушки этой структуры в своей работе Умеров точно не будет, уверен общественник."Его задачи теперь носят более глобальный характер, нежели ублажение двух-трех политических неудачников", - пояснил он.3 сентября президент Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.Рустем Умеров – украинский политик и бизнесмен, этнический крымский татарин. Учился и занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году стал народным депутатом Украины.С 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2022 года Умеров возглавляет Фонд госимущества Украины.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил темп развития отношений России и ТурцииГлавы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" ЗеленскогоУ Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму

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2023

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