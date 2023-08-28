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У Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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У Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму
У Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму - РИА Новости Крым, 28.08.2023
У Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму
Западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского на оккупированных территориях", в том числе согласованы удары по Крыму. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T22:31
2023-08-28T22:31
безопасность республики крым и севастополя
михаил подоляк
украина
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новости
россия
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского на оккупированных территориях", в том числе согласованы удары по Крыму. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада".Он также заявил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. "Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию - не установленной природы. И безусловно количество этих беспилотников будет увеличиваться", - сказал он.В понедельник российскими военными была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова. Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья полуострова.Вечером стало известно, что российские истребители подняли в воздух из-за двух беспилотников ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. В результате аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения разведки.Читайте также на РИА Новости Крым:42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуСу-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230825/tselyu-ukrainskikh-bpla-chasche-vsego-stanovyatsya-zhilye-doma---peskov-1130949945.html
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безопасность республики крым и севастополя, михаил подоляк, украина, крым, новости, россия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
У Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму

Киев согласовал удары по Крыму со странами-партнерами - Подоляк

22:31 28.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского на оккупированных территориях", в том числе согласованы удары по Крыму. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада".
"Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – "нет-нет, давайте только без этого". Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское", - приводит слова Подоляка РИА Новости.
Он также заявил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
"Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию - не установленной природы. И безусловно количество этих беспилотников будет увеличиваться", - сказал он.
В понедельник российскими военными была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова.
Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья полуострова.
Вечером стало известно, что российские истребители подняли в воздух из-за двух беспилотников ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. В результате аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения разведки.
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