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Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
Российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота возле российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T06:53
2023-08-22T06:53
2023-08-22T07:05
атаки всу на крым
крым
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота возле российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось,ранее корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, который предпринял попытку атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителяКорабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
https://crimea.ria.ru/20230822/dva-bespilotnika-sbili-u-mire-u-kryma-1130864919.html
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атаки всу на крым, крым, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
Минобороны: истребитель Су-30 уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
06:53 22.08.2023 (обновлено: 07:05 22.08.2023)