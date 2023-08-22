https://crimea.ria.ru/20230822/su-30sm-unichtozhil-kater-vsu-u-gazodobyvayuschikh-ustanovok-v-chernom-more-1130865197.html

Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

Российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота возле российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T06:53

2023-08-22T06:53

2023-08-22T07:05

атаки всу на крым

крым

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота возле российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось,ранее корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, который предпринял попытку атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителяКорабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа

https://crimea.ria.ru/20230822/dva-bespilotnika-sbili-u-mire-u-kryma-1130864919.html

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2023

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атаки всу на крым, крым, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность