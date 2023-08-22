Рейтинг@Mail.ru
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230822/su-30sm-unichtozhil-kater-vsu-u-gazodobyvayuschikh-ustanovok-v-chernom-more-1130865197.html
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
Российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота возле российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T06:53
2023-08-22T07:05
атаки всу на крым
крым
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128989424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3d53ee194c9299905bf89b87f9ccb7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота возле российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось,ранее корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, который предпринял попытку атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителяКорабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
https://crimea.ria.ru/20230822/dva-bespilotnika-sbili-u-mire-u-kryma-1130864919.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128989424_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fe4fa9186c31fe3e14f015083fa3f08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу на крым, крым, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

Минобороны: истребитель Су-30 уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

06:53 22.08.2023 (обновлено: 07:05 22.08.2023)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-30СМ Черноморского флота возле российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью экипажем самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось,ранее корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, который предпринял попытку атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя
Корабли ЧФ атаковал морской беспилотник – Минобороны
Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
Море
00:29
Два беспилотника сбили в море у Крыма
Атаки ВСУ на КрымКрымПотери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Первая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ
09:57Аграрные регионы заявили о нехватке бензина и дизеля - в чем причина
09:37Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
09:31В подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом 0:21
09:26Ночью в Кривом Роге было громко – что известно
09:23Как работает Керченская переправа в понедельник: погода и трафик
08:29Путин назвал флаг символом единства жителей России
08:21В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколения
08:11Звуки взрывов в разных районах Крыма – в чем причина
08:02ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта
07:46Крымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт
07:14Украинские беспилотники уничтожены над Московской и Брянской областями
07:06Обстановка на Крымском мосту на утро вторника
06:53Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
06:45От немецкого бизнеса в село: зачем яхтсмен поселился в глубинке Крыма
06:31День Государственного Флага России
00:29Два беспилотника сбили в море у Крыма
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 22 августа
22:39Главные события и заявления дня: 21 августа
Лента новостейМолния