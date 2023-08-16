https://crimea.ria.ru/20230816/nad-krymom-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-samoletnogo-tipa--1130765039.html

Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа

Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа

Российские военнослужащие в среду днем пресекли попытку ВСУ атаковать Крым с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T11:49

2023-08-16T11:49

2023-08-16T11:55

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в среду днем пресекли попытку ВСУ атаковать Крым с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее в среду российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать тремя беспилотниками объекты на территории Калужской области. Средствами ПВО все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены. Разрушений и пострадавших нет. В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Режим установлен на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. А также на объектах минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма. В регионе с прошлого года действуют усиленные меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма