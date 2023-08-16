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Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
Российские военнослужащие в среду днем пресекли попытку ВСУ атаковать Крым с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T11:49
2023-08-16T11:49
2023-08-16T11:55
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в среду днем пресекли попытку ВСУ атаковать Крым с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее в среду российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать тремя беспилотниками объекты на территории Калужской области. Средствами ПВО все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены. Разрушений и пострадавших нет. В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Режим установлен на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. А также на объектах минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма. В регионе с прошлого года действуют усиленные меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВО
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма
Над Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
Минобороны: пресечена попытка Киева атаковать Крым с помощью беспилотника
11:49 16.08.2023 (обновлено: 11:55 16.08.2023)