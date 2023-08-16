https://crimea.ria.ru/20230816/vsu-pytalis-udarit-bespilotnikami-po-obektam-v-kaluzhskoy-oblasti-1130760539.html

ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области

ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области - РИА Новости Крым, 16.08.2023

ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области

Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T06:25

2023-08-16T06:25

2023-08-16T06:25

пво

калужская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что разрушений и пострадавших нет.В ночь на 12 августа противовоздушная оборона работала в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник, последствий для людей и инфраструктуры нет,Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым атакован двумя десятками дронов - МО Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму

калужская область

украина

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, калужская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф, украина, россия, безопасность