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ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области
ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области - РИА Новости Крым, 16.08.2023
ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области
Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T06:25
2023-08-16T06:25
2023-08-16T06:25
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что разрушений и пострадавших нет.В ночь на 12 августа противовоздушная оборона работала в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник, последствий для людей и инфраструктуры нет,Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым атакован двумя десятками дронов - МО Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму
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РИА Новости Крым
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пво, калужская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф, украина, россия, безопасность
ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области
Минобороны: три беспилотника сбили в Калужской области