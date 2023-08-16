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ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области
ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области - РИА Новости Крым, 16.08.2023
ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области
Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T06:25
2023-08-16T06:25
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калужская область
новости сво
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беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что разрушений и пострадавших нет.В ночь на 12 августа противовоздушная оборона работала в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник, последствий для людей и инфраструктуры нет,Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым атакован двумя десятками дронов - МО Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму
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пво, калужская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф, украина, россия, безопасность
ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области

Минобороны: три беспилотника сбили в Калужской области

06:25 16.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 5.00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что разрушений и пострадавших нет.
В ночь на 12 августа противовоздушная оборона работала в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник, последствий для людей и инфраструктуры нет,
Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет.
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