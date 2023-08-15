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Украинский беспилотник сбит в Белгородской области
Украинский беспилотник сбит в Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Украинский беспилотник сбит в Белгородской области
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T18:04
2023-08-15T18:04
2023-08-15T18:04
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
новости сво
обстрелы всу
пво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне российские военные пресекли попытки ВСУ беспилотниками атаковать объекты в Белгородской области. Дроны были обнаружены и уничтожены, пострадавших и разрушений нет.13 августа беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. Повреждены пять квартир, 16 автомобилей и один хозяйственный объект. Пострадала 10-летняя девочка. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительноеЧитайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны сбили в Белгородской и Курской областяхБеспилотник ВСУ сбили в Белгородской областиВ Калужской области сбит беспилотник – губернатор
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, новости сво, обстрелы всу, пво, вооруженные силы россии
Украинский беспилотник сбит в Белгородской области
Минобороны: системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области