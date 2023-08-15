https://crimea.ria.ru/20230815/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-v-belgorodskoy-oblasti-1130755364.html

Украинский беспилотник сбит в Белгородской области

Украинский беспилотник сбит в Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Украинский беспилотник сбит в Белгородской области

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T18:04

2023-08-15T18:04

2023-08-15T18:04

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

белгородская область

новости сво

обстрелы всу

пво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне российские военные пресекли попытки ВСУ беспилотниками атаковать объекты в Белгородской области. Дроны были обнаружены и уничтожены, пострадавших и разрушений нет.13 августа беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. Повреждены пять квартир, 16 автомобилей и один хозяйственный объект. Пострадала 10-летняя девочка. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительноеЧитайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны сбили в Белгородской и Курской областяхБеспилотник ВСУ сбили в Белгородской областиВ Калужской области сбит беспилотник – губернатор

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, новости сво, обстрелы всу, пво, вооруженные силы россии