https://crimea.ria.ru/20230814/ukraina-dronami-pytalas-sovershit-terakty-na-territorii-rf-1130727828.html
Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ
Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ
Российские военные пресекли попытки ВСУ беспилотниками атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T16:05
2023-08-14T16:05
2023-08-14T16:08
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытки ВСУ беспилотниками атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российскими средствами ПВО беспилотники обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.Как сообщалось, накануне днем российские военные пресекли попытку киевского режима совершить атаку с помощью БПЛА на объекты на территории Российской Федерации, беспилотник был сбит над территорией Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военныеУкраинские дроны сбили в Белгородской и Курской областяхАтака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости
Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ
Минобороны: пресечены попытки ВСУ беспилотниками атаковать объекты на территории России
16:05 14.08.2023 (обновлено: 16:08 14.08.2023)