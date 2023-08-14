https://crimea.ria.ru/20230814/ukraina-dronami-pytalas-sovershit-terakty-na-territorii-rf-1130727828.html

Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ

Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ

Российские военные пресекли попытки ВСУ беспилотниками атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T16:05

2023-08-14T16:05

2023-08-14T16:08

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытки ВСУ беспилотниками атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российскими средствами ПВО беспилотники обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.Как сообщалось, накануне днем российские военные пресекли попытку киевского режима совершить атаку с помощью БПЛА на объекты на территории Российской Федерации, беспилотник был сбит над территорией Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военныеУкраинские дроны сбили в Белгородской и Курской областяхАтака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости