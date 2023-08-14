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Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ
Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ
Российские военные пресекли попытки ВСУ беспилотниками атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T16:05
2023-08-14T16:08
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытки ВСУ беспилотниками атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российскими средствами ПВО беспилотники обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.Как сообщалось, накануне днем российские военные пресекли попытку киевского режима совершить атаку с помощью БПЛА на объекты на территории Российской Федерации, беспилотник был сбит над территорией Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военныеУкраинские дроны сбили в Белгородской и Курской областяхАтака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости
Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ

Минобороны: пресечены попытки ВСУ беспилотниками атаковать объекты на территории России

16:05 14.08.2023 (обновлено: 16:08 14.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытки ВСУ беспилотниками атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"14 августа около 12:15 и 12:45 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Российскими средствами ПВО беспилотники обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.
Как сообщалось, накануне днем российские военные пресекли попытку киевского режима совершить атаку с помощью БПЛА на объекты на территории Российской Федерации, беспилотник был сбит над территорией Белгородской области.
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