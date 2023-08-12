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Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные
Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные
Еще одна ракета в районе Крымского моста сбита российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T15:20
2023-08-12T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Еще одна ракета в районе Крымского моста сбита российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что российские ПВО сбили две вражеские ракеты над акваторией Керченского пролива.Советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса."Сегодня около 13 часов киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант", – сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что средствами противовоздушной обороны ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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крымский мост, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, новости крыма, сергей аксенов, крым
Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные

Аксенов: новую ракетную атаку на Крымский мост отразили российские военные

15:20 12.08.2023 (обновлено: 15:28 12.08.2023)
 
© РИА Новости КрымВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Еще одна ракета в районе Крымского моста сбита российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом", – написал в своем Telegram-канале Аксенов. И выразил благодарность войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что российские ПВО сбили две вражеские ракеты над акваторией Керченского пролива.
Советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса.
"Сегодня около 13 часов киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант", – сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что средствами противовоздушной обороны ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.
Крымский мостПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПроисшествияНовости КрымаСергей АксеновКрым
 
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