https://crimea.ria.ru/20230812/esche-odna-raketa-protivnika-sbita-nad-kerchenskim-prolivom-1130695903.html

Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные

Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные

Еще одна ракета в районе Крымского моста сбита российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T15:20

2023-08-12T15:20

2023-08-12T15:28

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Еще одна ракета в районе Крымского моста сбита российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что российские ПВО сбили две вражеские ракеты над акваторией Керченского пролива.Советник главы РК Олег Крючков пояснил, что дым в районе мостового перехода через пролив – поставленная специальными службами дымовая завеса."Сегодня около 13 часов киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант", – сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что средствами противовоздушной обороны ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.

крымский мост

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, новости крыма, сергей аксенов, крым