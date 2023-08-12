https://crimea.ria.ru/20230812/v-kaluzhskoy-oblasti-sbit-bespilotnik--gubernator-1130691259.html
В Калужской области сбит беспилотник – губернатор
В Калужской области сбит беспилотник – губернатор - РИА Новости Крым, 12.08.2023
В Калужской области сбит беспилотник – губернатор
Противовоздушная оборона работала в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник, последствий для людей и инфраструктуры нет,... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T09:08
2023-08-12T09:08
2023-08-12T09:09
калужская область
владислав шапша
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128991461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf44e3b19c31d0bc3406aa5b908d2f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона работала в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник, последствий для людей и инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что в результате происшествия "последствий для людей и инфраструктуры нет".Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в КрымуКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html
калужская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128991461_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5a68b1387aa707544f5854290ef17ef6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости
В Калужской области сбит беспилотник – губернатор
ПВО работала ночью в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник – губернатор
09:08 12.08.2023 (обновлено: 09:09 12.08.2023)