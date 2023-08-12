https://crimea.ria.ru/20230812/v-kaluzhskoy-oblasti-sbit-bespilotnik--gubernator-1130691259.html

В Калужской области сбит беспилотник – губернатор

В Калужской области сбит беспилотник – губернатор - РИА Новости Крым, 12.08.2023

В Калужской области сбит беспилотник – губернатор

Противовоздушная оборона работала в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник, последствий для людей и инфраструктуры нет,... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T09:08

2023-08-12T09:08

2023-08-12T09:09

калужская область

владислав шапша

беспилотник (бпла, дрон)

пво

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона работала в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник, последствий для людей и инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что в результате происшествия "последствий для людей и инфраструктуры нет".Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в КрымуКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин

https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html

калужская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, владислав шапша, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости