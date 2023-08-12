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В Калужской области сбит беспилотник – губернатор - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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В Калужской области сбит беспилотник – губернатор
В Калужской области сбит беспилотник – губернатор - РИА Новости Крым, 12.08.2023
В Калужской области сбит беспилотник – губернатор
Противовоздушная оборона работала в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник, последствий для людей и инфраструктуры нет,... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T09:08
2023-08-12T09:09
калужская область
владислав шапша
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона работала в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник, последствий для людей и инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что в результате происшествия "последствий для людей и инфраструктуры нет".Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в КрымуКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html
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калужская область, владислав шапша, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, новости
В Калужской области сбит беспилотник – губернатор

ПВО работала ночью в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник – губернатор

09:08 12.08.2023 (обновлено: 09:09 12.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона работала в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник, последствий для людей и инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат", - написал Шапша в Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате происшествия "последствий для людей и инфраструктуры нет".
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