https://crimea.ria.ru/20230804/13-ukrainskikh-bpla-pytalis-osuschestvit-terakt-v-krymu-1130527349.html

13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму

13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2023

13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму

ВСУ предприняли попытку нанести удар по объектам в Крыму с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T07:03

2023-08-04T07:03

2023-08-04T08:55

новости крыма

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беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг- РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку нанести удар по объектам в Крыму с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Ранее в республике сообщили, что системы противовоздушной обороны отработали в ночь на пятницу в Крыму, пострадавших нет.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минРоссийская ПВО перехватила 11 снарядов, две ракеты HARM и сбила 38 дроновШесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, министерство обороны рф, пво, крым, армия и флот, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя