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13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму
13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2023
13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму
ВСУ предприняли попытку нанести удар по объектам в Крыму с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг- РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку нанести удар по объектам в Крыму с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Ранее в республике сообщили, что системы противовоздушной обороны отработали в ночь на пятницу в Крыму, пострадавших нет.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минРоссийская ПВО перехватила 11 снарядов, две ракеты HARM и сбила 38 дроновШесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости крыма, министерство обороны рф, пво, крым, армия и флот, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму

Минобороны: ВСУ с помощью 13 БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму

07:03 04.08.2023 (обновлено: 08:55 04.08.2023)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг- РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку нанести удар по объектам в Крыму с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.

Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет",- подчеркнули в ведомостве.
Ранее в республике сообщили, что системы противовоздушной обороны отработали в ночь на пятницу в Крыму, пострадавших нет.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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Новости КрымаМинистерство обороны РФПВОКрымАрмия и флотВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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