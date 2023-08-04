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13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму
13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2023
13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму
ВСУ предприняли попытку нанести удар по объектам в Крыму с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T07:03
2023-08-04T07:03
2023-08-04T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг- РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку нанести удар по объектам в Крыму с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Ранее в республике сообщили, что системы противовоздушной обороны отработали в ночь на пятницу в Крыму, пострадавших нет.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минРоссийская ПВО перехватила 11 снарядов, две ракеты HARM и сбила 38 дроновШесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, министерство обороны рф, пво, крым, армия и флот, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму
Минобороны: ВСУ с помощью 13 БПЛА пытались осуществить теракт в Крыму
07:03 04.08.2023 (обновлено: 08:55 04.08.2023)