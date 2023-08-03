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Российская ПВО перехватила 11 снарядов, две ракеты HARM и сбила 38 дронов
Российская ПВО перехватила 11 снарядов, две ракеты HARM и сбила 38 дронов - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Российская ПВО перехватила 11 снарядов, две ракеты HARM и сбила 38 дронов
Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T15:29
2023-08-03T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.В целом за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах.По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11100 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областьюКонтратака ВС России на Донецком направлении: уничтожено 380 боевиковРоссийские войска разбили склады боеприпасов нацгвардии и ВСУ
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новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, запорожская область
Российская ПВО перехватила 11 снарядов, две ракеты HARM и сбила 38 дронов
Российская ПВО перехватила 11 снарядов HIMARS, 2 ракеты HARM и сбила 38 беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами ПВО в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.
В целом за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11100 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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