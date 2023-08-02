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Российские войска разбили склады боеприпасов нацгвардии и ВСУ
Российские войска разбили склады боеприпасов нацгвардии и ВСУ - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Российские войска разбили склады боеприпасов нацгвардии и ВСУ
Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили склады боеприпасов нацгвардии Украины и ВСУ в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T15:39
2023-08-02T15:39
2023-08-02T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили склады боеприпасов нацгвардии Украины и ВСУ в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника на этом направлении превысили 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля.Возле населенных пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ. А рядом с городом Славянск разгромлен военный склад оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман".Всего за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника - в 118 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном мореМощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объектыВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении
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сво, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия
Российские войска разбили склады боеприпасов нацгвардии и ВСУ
Российские войска уничтожили склады боеприпасов нацгвардии и ВСУ – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили склады боеприпасов нацгвардии Украины и ВСУ в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника на этом направлении превысили 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля.
Возле населенных пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ. А рядом с городом Славянск разгромлен военный склад оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман".
Всего за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника - в 118 районах.
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