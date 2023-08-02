https://crimea.ria.ru/20230802/moschnye-udary-po-odesse-i-kievu--povrezhdeny-porty-i-promyshlennye-obekty-1130481597.html

Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты

Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты

Серия взрывов прогремела в ночь на среду в разных районах Киева и Одесской области, на некоторых объектах произошли пожары. Об этом сообщают украинские власти и РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T09:11

2023-08-02T09:11

2023-08-02T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на среду в разных районах Киева и Одесской области, на некоторых объектах произошли пожары. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.Взрывы в КиевеУдары нанесены по объектам в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко.В ночь на 2 августа в украинской столице воздушная тревога длилась более часа.Удары по Одессе"Прилеты" зафиксированы и на юге Одесской области, в результате чего возникли пожары на промышленных и портовых объектах, проинформировал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.По информации СМИ, в Измаиле после ночных ударов начался пожар на нефтехранилище. Кроме того, сообщается о взрывах в районах городов Рени и Килии Одесской области. На данный момент информации о последствиях в них нет.Воздушная тревога объявлялась несколько раз за ночь во всех регионах Украины.Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской областиСША и Запад координируют атаки на Крым и Москву – ПатрушевОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, одесса, одесская область, взрыв, сво, киев, виталий кличко