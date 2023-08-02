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Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты
Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты
Серия взрывов прогремела в ночь на среду в разных районах Киева и Одесской области, на некоторых объектах произошли пожары. Об этом сообщают украинские власти и РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T09:11
2023-08-02T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на среду в разных районах Киева и Одесской области, на некоторых объектах произошли пожары. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.Взрывы в КиевеУдары нанесены по объектам в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко.В ночь на 2 августа в украинской столице воздушная тревога длилась более часа.Удары по Одессе"Прилеты" зафиксированы и на юге Одесской области, в результате чего возникли пожары на промышленных и портовых объектах, проинформировал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.По информации СМИ, в Измаиле после ночных ударов начался пожар на нефтехранилище. Кроме того, сообщается о взрывах в районах городов Рени и Килии Одесской области. На данный момент информации о последствиях в них нет.Воздушная тревога объявлялась несколько раз за ночь во всех регионах Украины.Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской областиСША и Запад координируют атаки на Крым и Москву – ПатрушевОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, одесса, одесская область, взрыв, сво, киев, виталий кличко
Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты

Сильные удары нанесены по промышленным и портовым объектам в Одессе и Киеве

09:11 02.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на среду в разных районах Киева и Одесской области, на некоторых объектах произошли пожары. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.

Взрывы в Киеве

Удары нанесены по объектам в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В результате атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. Жертв и потерпевших в столице нет", - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на 2 августа в украинской столице воздушная тревога длилась более часа.

Удары по Одессе

"Прилеты" зафиксированы и на юге Одесской области, в результате чего возникли пожары на промышленных и портовых объектах, проинформировал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.

"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы. По состоянию на 05.30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут получены от военного командования", - сообщил он в своем Telegram-канале.

По информации СМИ, в Измаиле после ночных ударов начался пожар на нефтехранилище. Кроме того, сообщается о взрывах в районах городов Рени и Килии Одесской области. На данный момент информации о последствиях в них нет.
Воздушная тревога объявлялась несколько раз за ночь во всех регионах Украины.
Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
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НовостиОдессаОдесская областьВзрывСВОКиевВиталий Кличко
 
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