https://crimea.ria.ru/20230802/moschnye-udary-po-odesse-i-kievu--povrezhdeny-porty-i-promyshlennye-obekty-1130481597.html
Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты
Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты
Серия взрывов прогремела в ночь на среду в разных районах Киева и Одесской области, на некоторых объектах произошли пожары. Об этом сообщают украинские власти и РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T09:11
2023-08-02T09:11
2023-08-02T09:11
новости
одесса
одесская область
взрыв
сво
киев
виталий кличко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130399315_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8a6fb60dc5d70866cf1a39c3df5aff2b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на среду в разных районах Киева и Одесской области, на некоторых объектах произошли пожары. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.Взрывы в КиевеУдары нанесены по объектам в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко.В ночь на 2 августа в украинской столице воздушная тревога длилась более часа.Удары по Одессе"Прилеты" зафиксированы и на юге Одесской области, в результате чего возникли пожары на промышленных и портовых объектах, проинформировал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.По информации СМИ, в Измаиле после ночных ударов начался пожар на нефтехранилище. Кроме того, сообщается о взрывах в районах городов Рени и Килии Одесской области. На данный момент информации о последствиях в них нет.Воздушная тревога объявлялась несколько раз за ночь во всех регионах Украины.Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской областиСША и Запад координируют атаки на Крым и Москву – ПатрушевОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
одесса
одесская область
киев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130399315_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_5eb068958bb8f010ccb5d6a129b8f029.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, одесса, одесская область, взрыв, сво, киев, виталий кличко
Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты
Сильные удары нанесены по промышленным и портовым объектам в Одессе и Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в ночь на среду в разных районах Киева и Одесской области, на некоторых объектах произошли пожары. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.
Взрывы в Киеве
Удары нанесены по объектам в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В результате атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. Жертв и потерпевших в столице нет", - написал он в своем Telegram-канале.
В ночь на 2 августа в украинской столице воздушная тревога длилась более часа.
Удары по Одессе
"Прилеты" зафиксированы и на юге Одесской области, в результате чего возникли пожары на промышленных и портовых объектах, проинформировал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.
"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы. По состоянию на 05.30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут получены от военного командования", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По информации СМИ, в Измаиле после ночных ударов начался пожар на нефтехранилище. Кроме того, сообщается о взрывах в районах городов Рени и Килии Одесской области. На данный момент информации о последствиях в них нет.
Воздушная тревога объявлялась несколько раз за ночь во всех регионах Украины.
Российские военнослужащие с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым: