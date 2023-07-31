США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев
Патрушев: США и Запад координируют спецслужбы Украины при атаках на Крым и Москву
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины осуществляют многочисленные атаки беспилотниками на Москву, Крым и другие регионы России при координации американских и западных кураторов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
"При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане", - цитирует Патрушева РИА Новости.
По его словам, США и Запад понимают, что нанести поражение России только военными действиями невозможно.
"США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма. Подобные действия Запада подчеркивают важность задач по обеспечению безопасности наших граждан, которые решаются в ходе специальной военной операции на Украине", - добавил он.
Атаки на Крым и Москву
17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть. Погибла супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. 24 июля ее выписали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.
Также киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать объекты в Крыму с помощью ударных беспилотников. Так, по данным Минобороны РФ, в ночь на 30 июля российские системы ПВО сбили в небе над Крымом 16 вражеских беспилотников, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
24 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.
Кроме того, киевский режим пытается осуществить воздушные атаки на Москву. 30 июля российские военные сбили над столицей и областью три беспилотника: один уничтожен в воздухе, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, эти дроны потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
24 июля российские средства РЭБ перехватили над Москвой два вражеских дрона. Беспилотники потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.
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