Рейтинг@Mail.ru
США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230731/ssha-i-zapad-koordiniruyut-ataki-na-krym-i-moskvu--patrushev-1130448880.html
США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев
США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев - РИА Новости Крым, 31.07.2023
США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев
Спецслужбы Украины осуществляют многочисленные атаки беспилотниками на Москву, Крым и другие регионы России при координации американских и западных кураторов... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T16:30
2023-07-31T16:30
николай патрушев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
крымский мост
всу (вооруженные силы украины)
сша
сво
атаки всу на крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130448763_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_455a3d5adc2c4e175e1c877c878c420e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины осуществляют многочисленные атаки беспилотниками на Москву, Крым и другие регионы России при координации американских и западных кураторов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии."При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане", - цитирует Патрушева РИА Новости.По его словам, США и Запад понимают, что нанести поражение России только военными действиями невозможно.Атаки на Крым и Москву17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть. Погибла супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. 24 июля ее выписали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.Также киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать объекты в Крыму с помощью ударных беспилотников. Так, по данным Минобороны РФ, в ночь на 30 июля российские системы ПВО сбили в небе над Крымом 16 вражеских беспилотников, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.24 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.Кроме того, киевский режим пытается осуществить воздушные атаки на Москву. 30 июля российские военные сбили над столицей и областью три беспилотника: один уничтожен в воздухе, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, эти дроны потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.24 июля российские средства РЭБ перехватили над Москвой два вражеских дрона. Беспилотники потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на КрымОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и МосквуЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и Москву
https://crimea.ria.ru/20230721/pochemu-rossiya-ne-udarit-po-ssha-v-otvet-na-uchastie-v-konflikte-na-ukraine-1130193029.html
крым
крымский мост
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130448763_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_ccfe937eacef711dd8f5383b78bc9ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай патрушев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, крымский мост, всу (вооруженные силы украины), сша, сво, атаки всу на крым, новости
США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев

Патрушев: США и Запад координируют спецслужбы Украины при атаках на Крым и Москву

16:30 31.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины осуществляют многочисленные атаки беспилотниками на Москву, Крым и другие регионы России при координации американских и западных кураторов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
"При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане", - цитирует Патрушева РИА Новости.
По его словам, США и Запад понимают, что нанести поражение России только военными действиями невозможно.
"США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма. Подобные действия Запада подчеркивают важность задач по обеспечению безопасности наших граждан, которые решаются в ходе специальной военной операции на Украине", - добавил он.

Атаки на Крым и Москву

17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть. Погибла супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. 24 июля ее выписали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.
Также киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать объекты в Крыму с помощью ударных беспилотников. Так, по данным Минобороны РФ, в ночь на 30 июля российские системы ПВО сбили в небе над Крымом 16 вражеских беспилотников, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
21 июля, 08:20
Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
24 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.
Кроме того, киевский режим пытается осуществить воздушные атаки на Москву. 30 июля российские военные сбили над столицей и областью три беспилотника: один уничтожен в воздухе, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, эти дроны потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
24 июля российские средства РЭБ перехватили над Москвой два вражеских дрона. Беспилотники потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым
Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
Эксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и Москву
 
Николай ПатрушевБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрымКрымский мостВСУ (Вооруженные силы Украины)СШАСВОАтаки ВСУ на КрымНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Цех по сборке беспилотников уничтожен в Харьковской области
16:4814 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину
16:30США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев
16:1730 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон
16:05В Госдуме прогнозируют заход новых крупных банков в Крым
15:52Водитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму
15:31Дело о водной блокаде Крыма начали рассматривать в суде
15:21Крымский мост сейчас: оперативная информация об очередях
15:12"Умные деньги": новый проект РИА Новости Крым и Банка России в Крыму
14:57ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
14:41Флот России пополнят новейшие ракетные корабли "Каракурт"
14:23Какие населенные пункты освобождены российскими войсками – Шойгу
14:06Отдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что нового
13:52Шойгу озвучил потери ВСУ за июль
13:33Никаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – Кремль
13:13ВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направлении
12:52Удар по центру Донецка: два человека погибли и шесть пострадали
12:33Туристка пострадала на тропе Голицына в Судаке
12:22Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мост
11:53Первый пошел: из порта в Мариуполе отправили партию арматуры из ДНР
Лента новостейМолния