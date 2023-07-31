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США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев

США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев - РИА Новости Крым, 31.07.2023

США и Запад координируют атаки на Крым и Москву – Патрушев

Спецслужбы Украины осуществляют многочисленные атаки беспилотниками на Москву, Крым и другие регионы России при координации американских и западных кураторов... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T16:30

2023-07-31T16:30

2023-07-31T16:30

николай патрушев

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безопасность

крым

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины осуществляют многочисленные атаки беспилотниками на Москву, Крым и другие регионы России при координации американских и западных кураторов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии."При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане", - цитирует Патрушева РИА Новости.По его словам, США и Запад понимают, что нанести поражение России только военными действиями невозможно.Атаки на Крым и Москву17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть. Погибла супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала. Она получила травмы и была госпитализирована, позже – переведена на лечение в Москву. 24 июля ее выписали.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.Также киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать объекты в Крыму с помощью ударных беспилотников. Так, по данным Минобороны РФ, в ночь на 30 июля российские системы ПВО сбили в небе над Крымом 16 вражеских беспилотников, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.24 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.Кроме того, киевский режим пытается осуществить воздушные атаки на Москву. 30 июля российские военные сбили над столицей и областью три беспилотника: один уничтожен в воздухе, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, эти дроны потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.24 июля российские средства РЭБ перехватили над Москвой два вражеских дрона. Беспилотники потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на КрымОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и МосквуЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и Москву

https://crimea.ria.ru/20230721/pochemu-rossiya-ne-udarit-po-ssha-v-otvet-na-uchastie-v-konflikte-na-ukraine-1130193029.html

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