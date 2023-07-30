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Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена
Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена
Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву. В ночь на 30 июля над столицей и областью сбито три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T06:23
2023-07-30T06:39
москва
россия
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
министерство обороны рф
новости
безопасность
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву. В ночь на 30 июля над столицей и областью сбито три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в результате ночной атаки пострадавших нет."Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.При этом движение транспорта по Тестовской улице в районе Москва-Сити перекрыто, добавили в столичном департаменте транспорта."Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.Эта не первая попытка удара дронов по Москве. В пятницу, 28 июля, российские системы ПВО предотвратили очередную атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет. В этот же день над Таганрогом Ростовской области были ситы две модернизированные украинские ракеты С-200. В МИД предупредили о жестком ответе на предпринятые киевским режимом очередные террористические атаки против мирных россиян. А в начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.Кроме того, 24 июля киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве при помощи беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов России, "начеку, принимают меры, ведется очень напряженная круглосуточная работа". В МИД России заявили, что Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и МосквуКак Россия может ответить на удары по Крыму и Москве – мнениеЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и Москву
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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москва, россия, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, министерство обороны рф, новости, безопасность, пво
Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена

Минобороны: ПВО сбили один и подавили еще два беспилотника при попытке атаковать Москву

06:23 30.07.2023 (обновлено: 06:39 30.07.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити" в Москве
Московский международный деловой центр Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву. В ночь на 30 июля над столицей и областью сбито три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.
"Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.️ Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", - говорится в сообщенииобороного ведомства.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в результате ночной атаки пострадавших нет.
"Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом движение транспорта по Тестовской улице в районе Москва-Сити перекрыто, добавили в столичном департаменте транспорта.
"Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.
Эта не первая попытка удара дронов по Москве. В пятницу, 28 июля, российские системы ПВО предотвратили очередную атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет. В этот же день над Таганрогом Ростовской области были ситы две модернизированные украинские ракеты С-200. В МИД предупредили о жестком ответе на предпринятые киевским режимом очередные террористические атаки против мирных россиян.
А в начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
Кроме того, 24 июля киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве при помощи беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.
Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов России, "начеку, принимают меры, ведется очень напряженная круглосуточная работа". В МИД России заявили, что Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву.
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МоскваРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияМинистерство обороны РФНовостиБезопасностьПВО
 
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06:23Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена
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