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Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена

Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву. В ночь на 30 июля над столицей и областью сбито три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T06:23

2023-07-30T06:23

2023-07-30T06:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву. В ночь на 30 июля над столицей и областью сбито три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в результате ночной атаки пострадавших нет."Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.При этом движение транспорта по Тестовской улице в районе Москва-Сити перекрыто, добавили в столичном департаменте транспорта."Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.Эта не первая попытка удара дронов по Москве. В пятницу, 28 июля, российские системы ПВО предотвратили очередную атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет. В этот же день над Таганрогом Ростовской области были ситы две модернизированные украинские ракеты С-200. В МИД предупредили о жестком ответе на предпринятые киевским режимом очередные террористические атаки против мирных россиян. А в начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.Кроме того, 24 июля киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве при помощи беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Повреждения получили два нежилых здания.Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов России, "начеку, принимают меры, ведется очень напряженная круглосуточная работа". В МИД России заявили, что Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и МосквуКак Россия может ответить на удары по Крыму и Москве – мнениеЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и Москву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, министерство обороны рф, новости, безопасность, пво