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МИД: Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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МИД: Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву
МИД: Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву - РИА Новости Крым, 24.07.2023
МИД: Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву
Предпринятые киевским режимом атаки на Москву и Крым являются террористическими, Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T14:53
2023-07-24T14:59
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атаки всу на крым
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
украина
политика
беспилотник (бпла, дрон)
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Предпринятые киевским режимом атаки на Москву и Крым являются террористическими, Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.МИД России также решительно осудил очередное преступление киевского режима и призвал международные организации дать ему надлежащую оценку.Во внешнеполитическом ведомстве также выразили уверенность, что "за наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации".Атаки на Крым и МосквуВ понедельник Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет.По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.Руководство региона решило эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе.Также киевский режим попытался осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников. Оба дрона подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Пострадавших в результате происшествия нет, повреждены два нежилых здания.Кроме того, 24 июля беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.Следственный комитет России возбудил по данным фактам уголовные дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и МосквуВ Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу на крым, атака дронов на москву 30 мая 2023 года, украина, политика, беспилотник (бпла, дрон), теракт
МИД: Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву

МИД: Россия оставляет за собой право жестко ответить на атаки Киева на Москву и Крым

14:53 24.07.2023 (обновлено: 14:59 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Предпринятые киевским режимом атаки на Москву и Крым являются террористическими, Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - говорится в документе.
МИД России также решительно осудил очередное преступление киевского режима и призвал международные организации дать ему надлежащую оценку.
Во внешнеполитическом ведомстве также выразили уверенность, что "за наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации".

Атаки на Крым и Москву

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет.
По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.
Руководство региона решило эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе.
Также киевский режим попытался осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников. Оба дрона подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Пострадавших в результате происшествия нет, повреждены два нежилых здания.
Кроме того, 24 июля беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.
Следственный комитет России возбудил по данным фактам уголовные дела.
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