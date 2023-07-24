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Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль
Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль
Опасность атак на Крымский мост сохраняется, это требует постоянного уровня повышенной бдительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T12:45
2023-07-24T13:06
крымский мост
дмитрий песков
политика
украина
теракт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Опасность атак на Крымский мост сохраняется, это требует постоянного уровня повышенной бдительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об обнаружении следов взрывчатки в одном из сухогрузов, направлявшемся в Ростов-на-Дону.Ранее ФСБ сообщила, что 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.По данным ведомства, в мае судно стояло в украинском порту Килия, в июле перешло в турецкую Тузлу, где полностью сменилась команда, состоявшая из двенадцати граждан Украины. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину.Теракт на Крымском мосту17 июля Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Девочку перевезли в Москву, где она продолжит лечение.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИДКак атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный экспертБудут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин
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РИА Новости Крым
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крымский мост, дмитрий песков, политика, украина, теракт, новости
Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль

Песков: опасность атак на Крымский мост сохраняется, нужна повышенная бдительность

12:45 24.07.2023 (обновлено: 13:06 24.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Опасность атак на Крымский мост сохраняется, это требует постоянного уровня повышенной бдительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об обнаружении следов взрывчатки в одном из сухогрузов, направлявшемся в Ростов-на-Дону.
"Обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий. Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность (атак на Крымский мост – ред.) есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Ранее ФСБ сообщила, что 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.
По данным ведомства, в мае судно стояло в украинском порту Килия, в июле перешло в турецкую Тузлу, где полностью сменилась команда, состоявшая из двенадцати граждан Украины. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину.

Теракт на Крымском мосту

17 июля Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Девочку перевезли в Москву, где она продолжит лечение.
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Крымский мостДмитрий ПесковПолитикаУкраинаТерактНовости
 
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