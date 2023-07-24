https://crimea.ria.ru/20230724/opasnost-atak-na-krymskiy-most-sokhranyaetsya--kreml-1130266789.html

Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль

Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль

Опасность атак на Крымский мост сохраняется, это требует постоянного уровня повышенной бдительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T12:45

2023-07-24T12:45

2023-07-24T13:06

крымский мост

дмитрий песков

политика

украина

теракт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129058204_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9f8381e828c2a5ff0d112f3377b2089a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Опасность атак на Крымский мост сохраняется, это требует постоянного уровня повышенной бдительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об обнаружении следов взрывчатки в одном из сухогрузов, направлявшемся в Ростов-на-Дону.Ранее ФСБ сообщила, что 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.По данным ведомства, в мае судно стояло в украинском порту Килия, в июле перешло в турецкую Тузлу, где полностью сменилась команда, состоявшая из двенадцати граждан Украины. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину.Теракт на Крымском мосту17 июля Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Девочку перевезли в Москву, где она продолжит лечение.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИДКак атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный экспертБудут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин

крымский мост

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, дмитрий песков, политика, украина, теракт, новости