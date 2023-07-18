Раненую при теракте на Крымском мосту девочку могут перевезти в Москву
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку могут перевезти в Москву - врач
10:10 18.07.2023 (обновлено: 10:13 18.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Девочка, родители которой погибли при теракте на Крымском мосту, находится в стабильном состоянии, решается вопрос о ее переводе в федеральную клинику в Москве. Об этом со ссылкой на главного врача Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Елену Клещенко сообщает РИА Новости.
Девочка получила травмы и осколочные ранения. После ЧП ее доставили в реанимацию больницы в Краснодаре. По данным краевых властей, она в сознании.
"Девочка - стабильная. Есть вариант перевезти ее в федеральную клинику в Москве. Вчера говорили, что при стабилизации состояния рассмотреть вопрос о переводе. Сегодня этот вопрос будем рассматривать", - сказала Клещенко.
Также сегодня ребенка осмотрит психолог.
Теракт на Крымском мосту
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
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