https://crimea.ria.ru/20230717/putin-zayavil-o-neobkhodimosti-usilit-bezopasnost-krymskogo-mosta-1130129397.html

Путин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста

Путин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Путин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту. Об этом он сказал в ходе совещания в понедельник... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T19:59

2023-07-17T19:59

2023-07-17T20:20

владимир путин (политик)

чп на крымском мосту

крымский мост

происшествия

крым

безопасность республики крым и севастополя

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту. Об этом он сказал в ходе совещания в понедельник вечером.Он поручил ФСБ, Следкому и другим силовым ведомствам детально разобраться в происходящем.Президент подчеркнул, что важно оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту оказались в трудном положении, попросил доложить, как оказывается им помощь.Также глава государства попросил доложить, как работают альтернативные маршруты в обход Крымского моста, и о том, как обеспечена их безопасность.Путин сообщил, что из-за теракта серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Крымского моста, в результате на время было прекращено и автомобильное, и железнодорожное движение.В понедельник Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, а также пассажиров автобусов. К вечеру паромы стали перевозить в обе стороны и легковые авто.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского мостаЛегковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский проливНа границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), чп на крымском мосту, крымский мост, происшествия, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости