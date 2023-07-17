https://crimea.ria.ru/20230717/putin-zayavil-o-neobkhodimosti-usilit-bezopasnost-krymskogo-mosta-1130129397.html
Путин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста
Путин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Путин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста
Президент России Владимир Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту. Об этом он сказал в ходе совещания в понедельник... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T19:59
2023-07-17T19:59
2023-07-17T20:20
владимир путин (политик)
чп на крымском мосту
крымский мост
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту. Об этом он сказал в ходе совещания в понедельник вечером.Он поручил ФСБ, Следкому и другим силовым ведомствам детально разобраться в происходящем.Президент подчеркнул, что важно оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту оказались в трудном положении, попросил доложить, как оказывается им помощь.Также глава государства попросил доложить, как работают альтернативные маршруты в обход Крымского моста, и о том, как обеспечена их безопасность.Путин сообщил, что из-за теракта серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Крымского моста, в результате на время было прекращено и автомобильное, и железнодорожное движение.В понедельник Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, а также пассажиров автобусов. К вечеру паромы стали перевозить в обе стороны и легковые авто.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского мостаЛегковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский проливНа границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин
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7 495 645-6601
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владимир путин (политик), чп на крымском мосту, крымский мост, происшествия, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости
Путин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста
Президент Путин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста
19:59 17.07.2023 (обновлено: 20:20 17.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту. Об этом он сказал в ходе совещания в понедельник вечером.
"С учетом того,что уже второй теракт происходит на Крымском мосту, я жду предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного обьекта. Мы сегодня утром с коллегами по этому поводу подробно говорили", - сказал Путин.
Он поручил ФСБ, Следкому и другим силовым ведомствам детально разобраться в происходящем.
"Дано поручение ФСБ, Следственному комитету и другим ведомствам детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены," - заявил он.
Президент подчеркнул, что важно оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту оказались в трудном положении, попросил доложить, как оказывается им помощь.
Также глава государства попросил доложить, как работают альтернативные маршруты в обход Крымского моста, и о том, как обеспечена их безопасность.
Путин сообщил, что из-за теракта серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Крымского моста, в результате на время было прекращено и автомобильное, и железнодорожное движение.
В понедельник Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками
. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.
Погибли двое
гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение
, ей оказывается медицинская помощь.
Следственный комитет возбудил
уголовное дело о теракте.
Движение поездов
по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, а также пассажиров автобусов
. К вечеру паромы стали перевозить в обе стороны и легковые авто
.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут
через новые регионы.
Руководители новых субъектов РФ сообщили
о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь
. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать
проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.
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