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На границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин

На границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин - РИА Новости Крым, 17.07.2023

На границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин

Упрощенный порядок пропуска введен для автомобилей, следующих на выезд из Крыма по сухопутному коридору, сообщили в Погрануправлении ФСБ по республике. РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T16:27

2023-07-17T16:27

2023-07-17T16:27

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новости крыма

пограничная служба фсб

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крымский мост

сухопутный маршрут в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Упрощенный порядок пропуска введен для автомобилей, следующих на выезд из Крыма по сухопутному коридору, сообщили в Погрануправлении ФСБ по республике.По данным ведомства, все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Очередей на выезд из Крыма в Херсонскую область на данный момент нет, на въезд в республику отмечается среднестатистический для буднего дня трафик, указали в ведомстве. Время ожидания проезда не превышает 15-20 минут.В Погрануправлении также отметили, что при регулировании движения через пункты пропуска применяются схемы реверсивного движения – транспортные средства перенаправляются на выездное из Крыма направление в целях ускорения процедуры контроля.Ведомство также рекомендует гражданам, пересекающим границу в пешем порядке, использовать для этого пункты пропуска "Армянск" и "Джанкой". Водителям легковушек лучше пересекать границу в пункте пропуска "Джанкой", грузовикам – в пункте пропуска "Перекоп".В понедельник Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.Движение поездов по Крымскому мосту осуществляется в полном объеме. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, а также пассажиров автобусов.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.

https://crimea.ria.ru/20230717/krymskiy-most-posle-terakta-vse-o-chp-k-etomu-chasu-1130122776.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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