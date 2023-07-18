https://crimea.ria.ru/20230718/budut-li-puskat-gruzoviki-na-krymskiy-most--khusnullin-1130151356.html

Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин

Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин

Грузовые автомобили не будут пускать на Крымский мост в целях безопасности, поскольку в фурах могут провезти взрывчатку. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T18:37

2023-07-18T18:37

2023-07-18T18:56

марат хуснуллин

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Грузовые автомобили не будут пускать на Крымский мост в целях безопасности, поскольку в фурах могут провезти взрывчатку. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мост был полностью готов к приемке автомобильного (грузового) транспорта, но мы это решение не принимали из целей безопасности. Тонким слоем в 20-30 сантиметров, сделав двойной пол на фуре, можно заложить таким образом тонну взрывчатки. Мы не пропускали грузовые машины не из-за несущих способностей моста, а из-за безопасности. И сейчас мы тоже не будем пропускать грузовые машины по мосту. Ехать придется либо паромом, либо через новые территории", – сказал зампредседателя правительства в рамках "Открытого диалога" в Совете Федерации.Хуснуллин также рассказал о технологии восстановления поврежденных в результате теракта пролетах Крымского моста. По его словам, в этой работе придется применить "нестандартные решения", построив временный мост, с которого будут производиться работы.Теракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет 17 июля сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное.Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено в тот же день. Движение по большей части моста осуществляется по двум полосам правого пролета, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном режиме.Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста предварительно планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаМИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева

https://crimea.ria.ru/20230718/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-dolgo-proveryayut-transport-na-chongare-1130150804.html

https://crimea.ria.ru/20230718/situatsiya-na-krymskom-mostu-ochered-na-proezd-prodolzhaet-rasti-1130149427.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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