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Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин
Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин
Грузовые автомобили не будут пускать на Крымский мост в целях безопасности, поскольку в фурах могут провезти взрывчатку. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T18:37
2023-07-18T18:37
2023-07-18T18:56
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Грузовые автомобили не будут пускать на Крымский мост в целях безопасности, поскольку в фурах могут провезти взрывчатку. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мост был полностью готов к приемке автомобильного (грузового) транспорта, но мы это решение не принимали из целей безопасности. Тонким слоем в 20-30 сантиметров, сделав двойной пол на фуре, можно заложить таким образом тонну взрывчатки. Мы не пропускали грузовые машины не из-за несущих способностей моста, а из-за безопасности. И сейчас мы тоже не будем пропускать грузовые машины по мосту. Ехать придется либо паромом, либо через новые территории", – сказал зампредседателя правительства в рамках "Открытого диалога" в Совете Федерации.Хуснуллин также рассказал о технологии восстановления поврежденных в результате теракта пролетах Крымского моста. По его словам, в этой работе придется применить "нестандартные решения", построив временный мост, с которого будут производиться работы.Теракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет 17 июля сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное.Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено в тот же день. Движение по большей части моста осуществляется по двум полосам правого пролета, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном режиме.Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста предварительно планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаМИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
https://crimea.ria.ru/20230718/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-dolgo-proveryayut-transport-na-chongare-1130150804.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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марат хуснуллин, крымский мост, чп на крымском мосту, транспорт, крым, кубань, новости
Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин
Хуснуллин: грузовой транспорт не будут пускать на Крымский мост в целях безопасности
18:37 18.07.2023 (обновлено: 18:56 18.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Грузовые автомобили не будут пускать на Крымский мост в целях безопасности, поскольку в фурах могут провезти взрывчатку. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мост был полностью готов к приемке автомобильного (грузового) транспорта, но мы это решение не принимали из целей безопасности. Тонким слоем в 20-30 сантиметров, сделав двойной пол на фуре, можно заложить таким образом тонну взрывчатки. Мы не пропускали грузовые машины не из-за несущих способностей моста, а из-за безопасности. И сейчас мы тоже не будем пропускать грузовые машины по мосту. Ехать придется либо паромом, либо через новые территории", – сказал зампредседателя правительства в рамках "Открытого диалога" в Совете Федерации.
Хуснуллин также рассказал о технологии восстановления поврежденных в результате теракта пролетах Крымского моста. По его словам, в этой работе придется применить "нестандартные решения", построив временный мост, с которого будут производиться работы.
"Уже вчера мы начали переброску специальных металлоконструкций из Тольятти, чтобы построить 250-метровый временный мост, с которого начнутся работы. За два месяца мы его построим. Другого технологического решения нет, потому что подойти к нему (Крымскому мосту – ред.) плавучими кранами не получается", - пояснил он.
Теракт на Крымском мосту
Национальный антитеррористический комитет 17 июля сообщил
об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.
Погибли двое гражданских лиц
– мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.
Их несовершеннолетняя дочь получила травмы
и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное.
Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено в тот же день. Движение по большей части моста осуществляется по двум полосам правого пролета, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном режиме.
Керченская паромная переправа задействована
в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок
через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Руководители новых субъектов РФ сообщили
о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.
В Крыму создан оперштаб
по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать
проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.
Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста предварительно планируется восстановить к 15 сентября
, по второй стороне – к 1 ноября.
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