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Хуснуллин рассказал о состоянии опор и пролетов Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Хуснуллин рассказал о состоянии опор и пролетов Крымского моста
Хуснуллин рассказал о состоянии опор и пролетов Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Хуснуллин рассказал о состоянии опор и пролетов Крымского моста
Один из двух поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста полностью разрушен, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T20:19
2023-07-17T20:32
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
крымский мост
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Один из двух поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста полностью разрушен, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин также отметил, что согласно предварительным осмотрам, проведенным водолазами, повреждения опор нет."Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего", - сказал вице-премьер.Теракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. Всю актуальную информацию в режиме реального времени можно узнать здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Это бессмысленный и жестокий теракт - Путин о ЧП на Крымском мостуНазван ориентировочный срок запуска авто по Крымскому мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста
https://crimea.ria.ru/20230717/khusnullin-nazval-sroki-vosstanovleniya-krymskogo-mosta-1130129168.html
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марат хуснуллин, чп на крымском мосту, крымский мост, крым, происшествия, новости, безопасность республики крым и севастополя
Хуснуллин рассказал о состоянии опор и пролетов Крымского моста

Хуснуллин: повреждения опор на Крымском мосту не выявлено

20:19 17.07.2023 (обновлено: 20:32 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденная часть на Крымском мосту. 17 июля 2023
Поврежденная часть на Крымском мосту. 17 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Один из двух поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста полностью разрушен, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"По итогам визуального осмотра пролетных строений установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению. Еще один пролет со второй стороны в направлении Керчи поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров, он находится на опоре", - сказал замглавы правительства на совещании о ситуации вокруг Крымского моста под руководством президента РФ Владимира Путина.
Хуснуллин также отметил, что согласно предварительным осмотрам, проведенным водолазами, повреждения опор нет.
"Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего", - сказал вице-премьер.

Теракт на Крымском мосту

Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Всю актуальную информацию в режиме реального времени можно узнать здесь.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
19:51
Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста
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