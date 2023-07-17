Хуснуллин рассказал о состоянии опор и пролетов Крымского моста
Хуснуллин: повреждения опор на Крымском мосту не выявлено
20:19 17.07.2023 (обновлено: 20:32 17.07.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденная часть на Крымском мосту. 17 июля 2023
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Один из двух поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста полностью разрушен, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"По итогам визуального осмотра пролетных строений установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению. Еще один пролет со второй стороны в направлении Керчи поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров, он находится на опоре", - сказал замглавы правительства на совещании о ситуации вокруг Крымского моста под руководством президента РФ Владимира Путина.
Хуснуллин также отметил, что согласно предварительным осмотрам, проведенным водолазами, повреждения опор нет.
"Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего", - сказал вице-премьер.
Теракт на Крымском мосту
Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.
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Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину.
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