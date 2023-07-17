https://crimea.ria.ru/20230717/khusnullin-rasskazal-o-sostoyanii-opor-i-proletov-krymskogo-mosta-1130130535.html

Хуснуллин рассказал о состоянии опор и пролетов Крымского моста

Хуснуллин рассказал о состоянии опор и пролетов Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Хуснуллин рассказал о состоянии опор и пролетов Крымского моста

Один из двух поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста полностью разрушен, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T20:19

2023-07-17T20:19

2023-07-17T20:32

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Один из двух поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста полностью разрушен, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин также отметил, что согласно предварительным осмотрам, проведенным водолазами, повреждения опор нет."Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего", - сказал вице-премьер.Теракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. Всю актуальную информацию в режиме реального времени можно узнать здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Это бессмысленный и жестокий теракт - Путин о ЧП на Крымском мостуНазван ориентировочный срок запуска авто по Крымскому мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20230717/khusnullin-nazval-sroki-vosstanovleniya-krymskogo-mosta-1130129168.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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