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ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива
ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива - РИА Новости Крым, 24.07.2023
ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива
В районе Керченского пролива остановлено иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону. Об РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T09:33
2023-07-24T09:38
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крымский мост
новости крыма
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турция
ростов-на-дону
керченский пролив
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В районе Керченского пролива остановлено иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.По данным ФСБ, в мае судно стояло в украинском порту Килия, в июле перешло в турецкую Тузлу, где полностью сменилась команда, состоявшая из двенадцати граждан Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотраКиев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция КремляУкраина назвала военными целями следующие в российские порты суда
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымский мост, новости крыма, общество, россия, украина, турция, ростов-на-дону, керченский пролив, безопасность республики крым и севастополя
ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива

ФСБ проверяет суда в Керченском проливе, остановлен сухогруз со следами взрывчатки

09:33 24.07.2023 (обновлено: 09:38 24.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В районе Керченского пролива остановлено иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
"В целях предотвращения террористических и диверсионных акций проводятся проверки судов, идущих через Керченский пролив. 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, обнаружены следы взрывчатых веществ, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза", - сказано в сообщении.
По данным ФСБ, в мае судно стояло в украинском порту Килия, в июле перешло в турецкую Тузлу, где полностью сменилась команда, состоявшая из двенадцати граждан Украины.
"Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину. Принято решение о запрете прохода иностранного судна через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ", - сообщили в ведомстве.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Крымский мостНовости КрымаОбществоРоссияУкраинаТурцияРостов-на-ДонуКерченский проливБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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