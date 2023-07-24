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ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива
ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива - РИА Новости Крым, 24.07.2023
ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива
В районе Керченского пролива остановлено иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону. Об РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T09:33
2023-07-24T09:33
2023-07-24T09:38
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В районе Керченского пролива остановлено иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.По данным ФСБ, в мае судно стояло в украинском порту Килия, в июле перешло в турецкую Тузлу, где полностью сменилась команда, состоявшая из двенадцати граждан Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотраКиев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция КремляУкраина назвала военными целями следующие в российские порты суда
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымский мост, новости крыма, общество, россия, украина, турция, ростов-на-дону, керченский пролив, безопасность республики крым и севастополя
ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива
ФСБ проверяет суда в Керченском проливе, остановлен сухогруз со следами взрывчатки
09:33 24.07.2023 (обновлено: 09:38 24.07.2023)