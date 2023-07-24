https://crimea.ria.ru/20230724/fsb-zaderzhala-sudno-s-vzryvchatkoy-v-rayone-kerchenskogo-proliva-1130261616.html

ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива

ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива - РИА Новости Крым, 24.07.2023

ФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива

В районе Керченского пролива остановлено иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону. Об РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T09:33

2023-07-24T09:33

2023-07-24T09:38

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крымский мост

новости крыма

общество

россия

украина

турция

ростов-на-дону

керченский пролив

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В районе Керченского пролива остановлено иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.По данным ФСБ, в мае судно стояло в украинском порту Килия, в июле перешло в турецкую Тузлу, где полностью сменилась команда, состоявшая из двенадцати граждан Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотраКиев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция КремляУкраина назвала военными целями следующие в российские порты суда

крымский мост

россия

украина

турция

ростов-на-дону

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымский мост, новости крыма, общество, россия, украина, турция, ростов-на-дону, керченский пролив, безопасность республики крым и севастополя