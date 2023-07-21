Киев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция Кремля
Песков: заявления минобороны Украины о Черном море несут угрозу для гражданских судов
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Заявления министерства обороны Украины о том, что идущие в Россию по Черному морю корабли будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут угрозу для гражданского судоходства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим, не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность", - цитирует Пескова РИА Новости.
Отвечая на вопрос, будет ли РФ изменять в этой связи маршруты своих судов в Черном море, представитель Кремля сказал, что "ситуация анализируется, и наши ответственные ведомства будут вырабатывать соответствующие рекомендации с тем, чтобы минимизировать опасности".
"Ситуация требует глубокого анализа, анализа нашими специальными ведомствами и ведомствами, которые имеют отношение к этой теме, после этого можно будет делать выводы и формулировать рекомендации", - добавил он, комментируя риски для экспорта российской нефти и других товаров по Черному морю.
Минобороны РФ 19 июля заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
В ответ в минобороны Украины пригрозили, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, будут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".