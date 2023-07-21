https://crimea.ria.ru/20230721/kiev-ugrozhaet-grazhdanskomu-sudokhodstvu-v-chernom-more--reaktsiya-kremlya-1130216502.html

Киев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция Кремля

Киев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Киев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция Кремля

Заявления министерства обороны Украины о том, что идущие в Россию по Черному морю корабли будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут угрозу для... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T13:16

2023-07-21T13:16

2023-07-21T13:16

дмитрий песков

кремль

новости

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Заявления министерства обороны Украины о том, что идущие в Россию по Черному морю корабли будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут угрозу для гражданского судоходства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, будет ли РФ изменять в этой связи маршруты своих судов в Черном море, представитель Кремля сказал, что "ситуация анализируется, и наши ответственные ведомства будут вырабатывать соответствующие рекомендации с тем, чтобы минимизировать опасности".Минобороны РФ 19 июля заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.В ответ в минобороны Украины пригрозили, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, будут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

https://crimea.ria.ru/20230721/korabli-chf-proveli-raketnye-strelby-v-chernom-more-1130210456.html

черное море

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дмитрий песков, кремль, новости, черное море