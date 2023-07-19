https://crimea.ria.ru/20230719/iduschie-v-porty-ukrainy-suda-budut-schitatsya-perevozchikami-voennykh-gruzov-1130176226.html

Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов

Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов

Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T18:14

2023-07-19T18:14

2023-07-19T18:36

министерство обороны рф

новости

зерновая сделка

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.В военном ведомстве также сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.В понедельник 17 июля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение о прекращении зерновой сделки является окончательным.Ранее в МИД РФ заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.При этом, в комментарии РИА Новости Крым доцент Санкт-Петербургского государственного университета и ВШЭ Алексей Образцов высказал мнение, что зерновая сделка не закончится с выходом из нее российской стороны, Анкара попытается обеспечить выполнение договоренностей в рамках "черноморской инициативы" силами военно-морского флота, однако эти действия будут малоэффективными. Полномасштабная зерновая сделка без участия Москвы невозможна.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: главная цель зерновой сделки не реализованаЭрдоган попал в собственную ловушку – политологПочему США разбили надежды Зеленского - эксперт о зерновой сделке

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, зерновая сделка, черное море