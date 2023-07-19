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Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов
Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов
Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T18:14
2023-07-19T18:36
министерство обороны рф
новости
зерновая сделка
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.В военном ведомстве также сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.В понедельник 17 июля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение о прекращении зерновой сделки является окончательным.Ранее в МИД РФ заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.При этом, в комментарии РИА Новости Крым доцент Санкт-Петербургского государственного университета и ВШЭ Алексей Образцов высказал мнение, что зерновая сделка не закончится с выходом из нее российской стороны, Анкара попытается обеспечить выполнение договоренностей в рамках "черноморской инициативы" силами военно-морского флота, однако эти действия будут малоэффективными. Полномасштабная зерновая сделка без участия Москвы невозможна.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: главная цель зерновой сделки не реализованаЭрдоган попал в собственную ловушку – политологПочему США разбили надежды Зеленского - эксперт о зерновой сделке
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РИА Новости Крым
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4.7
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министерство обороны рф, новости, зерновая сделка, черное море
Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов

МО РФ: часть международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства

18:14 19.07.2023 (обновлено: 18:36 19.07.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКорабли
Корабли - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", – говорится в сообщении.

Кроме того, страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
В военном ведомстве также сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.
В понедельник 17 июля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение о прекращении зерновой сделки является окончательным.
Ранее в МИД РФ заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.
При этом, в комментарии РИА Новости Крым доцент Санкт-Петербургского государственного университета и ВШЭ Алексей Образцов высказал мнение, что зерновая сделка не закончится с выходом из нее российской стороны, Анкара попытается обеспечить выполнение договоренностей в рамках "черноморской инициативы" силами военно-морского флота, однако эти действия будут малоэффективными. Полномасштабная зерновая сделка без участия Москвы невозможна.
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