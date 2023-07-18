https://crimea.ria.ru/20230718/pochemu-ssha-razbili-nadezhdy-zelenskogo---ekspert-o-zernovoy-sdelke-1130149663.html

Почему США разбили надежды Зеленского - эксперт о зерновой сделке

Почему США разбили надежды Зеленского - эксперт о зерновой сделке - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Почему США разбили надежды Зеленского - эксперт о зерновой сделке

Запад никогда не поддержит украинские надежды о продолжении зерновой сделки без участия России, поскольку с одной стороны понимает неотвратимость последствий, а РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T18:14

2023-07-18T18:14

2023-07-18T18:14

эксклюзивы риа новости крым

зерновая сделка

мнения

владимир евсеев

политика

украина

безопасность

черное море

сша

владимир зеленский (президент украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/16/1126069005_0:40:768:472_1920x0_80_0_0_f5c8df726da309f64f497daee9a0ca77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Запад никогда не поддержит украинские надежды о продолжении зерновой сделки без участия России, поскольку с одной стороны понимает неотвратимость последствий, а с другой - в целом не слишком заинтересован в реализации Черноморской инициативы, в отличие от самой Украины и ряда других государств. Такое мнение РИА Новости Крым выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США отказываются отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без участия России.Американские заявления"В случае если Украина самостоятельно попытается реализовывать эту сделку, России придется уничтожить зерновой терминал. Америка это хорошо понимает и делает заявления о невозможности реализации зерновой сделки без участия РФ. Но это заявление не приведет ни к каким действиям с американской стороны, чтоб сделка заработала. Так что в обозримом будущем никаких перспектив у черноморской инициативы нет", - считает Евсеев.Он подчеркивает, что Америка ничего не теряет от ее расторжения, а вот для Украины - это потеря огромной статьи доходов, часть которых "оседала" в карманах высокопоставленных украинских чиновников, другая часть шла на частичное покрытие военных расходов.Марионеточная ЕвропаЕвсеев убежден, что вывозить зерно продолжат сухопутными маршрутами, но доходы от такой продажи резко упадут, поскольку этот путь дорогой и долгий. Впрочем, США это не заботит: Вашингтон давно переложил военное финансирование Украины на плечи стран ЕС.Интересы РоссииКроме Украины, прямые убытки несет Турция, которая пропускала зерно через свои порты, опосредованные - Европа, теряющая не только возможность получать украинское зерно дешево, но и получающая в довесок еще более нищую Украину, которой потенциально придется больше "добавлять" на военные расходы."Для нас же, чем Украина меньше будет зарабатывать, тем лучше. Поэтому зерновая сделка вообще не соответствует интересам РФ, - продолжает эксперт. - Мы пытались постоянно найти какой-то компромисс с Западом, а Западу компромисс не нужен. Им нужна война до последнего украинца. В этом разница подходов. Россия занимает конструктивную позицию, а Запад хочет войны. Совершенно преступный подход, политика геноцида в отношении украинского народа. И, судя по заявлениям американской стороны, российские интересы учитывать не собираются. Значит, сделка работать не будет", - заключает собеседник агентства.Накануне в МИД РФ заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что зерновая сделка прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. До этого Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, кроме препятствования российским интересам в части исполнения Черноморской инициативы, не была реализована главная ее цель - поставки зерна нуждающимся странам. Читайте также на РИА Новости Крым:Решение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООНПутин: США обманули голодную Африку в зерновой сделкеЛавров оценил перспективу существования зерновой сделки

https://crimea.ria.ru/20230717/reshenie-po-zernovoy-sdelke-okonchatelnoe--otvet-missii-rossii-v-oon-1130126054.html

украина

черное море

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

зерновая сделка, мнения, владимир евсеев, политика, украина, безопасность, черное море, сша, владимир зеленский (президент украины)