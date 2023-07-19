https://crimea.ria.ru/20230719/erdogan-popal-v-sobstvennuyu-lovushku--politolog-1130170019.html

Эрдоган попал в собственную ловушку – политолог

Эрдоган попал в собственную ловушку – политолог - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Эрдоган попал в собственную ловушку – политолог

Попытка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана силой продавить продление зерновой сделки стала для него ловушкой после удара киевского режима по Крымскому... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T17:27

2023-07-19T17:27

2023-07-19T17:25

мнения

радио "спутник в крыму"

александр ирхин

зерновая сделка

нато

в мире

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Попытка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана силой продавить продление зерновой сделки стала для него ловушкой после удара киевского режима по Крымскому мосту. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, на данный момент Турция заняла выжидательную позицию, поскольку ей невыгодно "размывание контроля" над черноморскими проливами.Прекращение зерновой сделки, теракт на Крымском мосту и ответные удары Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одессы и другим объектам на Украине являются новым этапом эскалации конфликта, выгодной НАТО, считает Ирхин.Теракт на Крымском мосту и зерновая сделкаНациональный антитеррористический комитет 17 июля сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. В этот же день МИД России заявил, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент Турции Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.В ночь на 18 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Они обеспечивали горючим военную технику ВСУ."Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнениеРешение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООН"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр ирхин, зерновая сделка, нато, в мире, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган