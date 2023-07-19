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Эрдоган попал в собственную ловушку – политолог - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Эрдоган попал в собственную ловушку – политолог
Эрдоган попал в собственную ловушку – политолог - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Эрдоган попал в собственную ловушку – политолог
Попытка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана силой продавить продление зерновой сделки стала для него ловушкой после удара киевского режима по Крымскому... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T17:27
2023-07-19T17:25
мнения
радио "спутник в крыму"
александр ирхин
зерновая сделка
нато
в мире
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Попытка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана силой продавить продление зерновой сделки стала для него ловушкой после удара киевского режима по Крымскому мосту. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, на данный момент Турция заняла выжидательную позицию, поскольку ей невыгодно "размывание контроля" над черноморскими проливами.Прекращение зерновой сделки, теракт на Крымском мосту и ответные удары Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одессы и другим объектам на Украине являются новым этапом эскалации конфликта, выгодной НАТО, считает Ирхин.Теракт на Крымском мосту и зерновая сделкаНациональный антитеррористический комитет 17 июля сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. В этот же день МИД России заявил, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент Турции Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.В ночь на 18 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Они обеспечивали горючим военную технику ВСУ."Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнениеРешение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООН"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мнения, александр ирхин, зерновая сделка, нато, в мире, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган
Эрдоган попал в собственную ловушку – политолог

Эксперт Ирхин: Эрдоган попал в собственную ловушку силового продавливания зерновой сделки

17:27 19.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Попытка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана силой продавить продление зерновой сделки стала для него ловушкой после удара киевского режима по Крымскому мосту. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Турция в лице президента Эрдогана попала в собственную ловушку. Перед саммитом НАТО Анкара пытались высказать свою самостоятельную позицию и продлить эту сделку, но после удара по Крымскому мосту, который явно не входил в планы Эрдогана, попытка Турции с позиции силы продлить зерновую сделку стала для нее убыточной. Россия просто не могла продлить сделку после удара по одному из символов ее государственности", - сказал политолог.
По мнению эксперта, на данный момент Турция заняла выжидательную позицию, поскольку ей невыгодно "размывание контроля" над черноморскими проливами.
"Анкара прекрасно понимает, что ей придется делать выбор между экономическими дивидендами и национальной безопасностью. Национальная безопасность всегда более приоритетна, чем экономические интересы.
Прекращение зерновой сделки, теракт на Крымском мосту и ответные удары Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одессы и другим объектам на Украине являются новым этапом эскалации конфликта, выгодной НАТО, считает Ирхин.
"Главной целью нынешней эскалации при пессимистическом сценарии развития событий будет проникновение в Черноморский регион сил НАТО. Думаю, зерновая сделка и то что происходит постфактум после выхода из нее России – это инструмент для того, чтобы взломать режим закрытого для Запада Черного моря. И для нас это уже не гипотетическая опасность", – полагает аналитик.

Теракт на Крымском мосту и зерновая сделка

Национальный антитеррористический комитет 17 июля сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.
Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения.
В этот же день МИД России заявил, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент Турции Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.
В ночь на 18 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Они обеспечивали горючим военную технику ВСУ.
"Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияАлександр ИрхинЗерновая сделкаНАТОВ миреВладимир Путин (политик)Реджеп Тайип Эрдоган
 
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