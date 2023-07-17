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Эрдоган надеется на переговоры с Путиным о продлении зерновой сделки
Эрдоган надеется на переговоры с Путиным о продлении зерновой сделки - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Эрдоган надеется на переговоры с Путиным о продлении зерновой сделки
Глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T16:07
2023-07-17T16:07
2023-07-17T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием. Об этом турецкий лидер заявил в Стамбуле перед вылетом в трехдневное турне по странам Персидского залива, пишет РИА Новости.Он также подчеркнул, что несмотря на сегодняшние заявления РФ, "мой друг президент Путин желает продолжить реализацию этого гуманитарного моста"."Надеюсь, что выдастся шанс обсудить этот вопрос и многие другие при личной встрече с Путиным в августе в нашей стране", - отметил он.Ранее о прекращении действия Черноморской зерновой инициативы заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, все касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. Он добавил, что Москва "незамедлительно вернется к реализации этой сделки", как только будут выполнены все обязательства по отношению к нашей стране. Песков также указал, что прекращение действия зерновой сделки и теракт на Крымском мосту – не связанные друг с другом события.В МИД сообщили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: главная цель зерновой сделки не реализованаТурция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - ЭрдоганЧетыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана
https://crimea.ria.ru/20230717/bez-rossii-zernovaya-sdelka-lishena-effektivnosti--mnenie-1130122151.html
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реджеп тайип эрдоган, турция, зерновая сделка, экономика, россия, владимир путин (политик), новости, политика, в мире
Эрдоган надеется на переговоры с Путиным о продлении зерновой сделки
Эрдоган планирует обсудить с Путиным продление зерновой сделки в августе