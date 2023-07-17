https://crimea.ria.ru/20230717/erdogan-nadeetsya-na-peregovory-s-putinym-o-prodlenii-zernovoy-sdelki-1130123264.html

Эрдоган надеется на переговоры с Путиным о продлении зерновой сделки

Эрдоган надеется на переговоры с Путиным о продлении зерновой сделки - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Эрдоган надеется на переговоры с Путиным о продлении зерновой сделки

Глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T16:07

2023-07-17T16:07

2023-07-17T16:07

реджеп тайип эрдоган

турция

зерновая сделка

экономика

россия

владимир путин (политик)

новости

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/07/1124431198_0:64:2998:1750_1920x0_80_0_0_b42288ed3b349bec8f76bdcc49f54eda.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием. Об этом турецкий лидер заявил в Стамбуле перед вылетом в трехдневное турне по странам Персидского залива, пишет РИА Новости.Он также подчеркнул, что несмотря на сегодняшние заявления РФ, "мой друг президент Путин желает продолжить реализацию этого гуманитарного моста"."Надеюсь, что выдастся шанс обсудить этот вопрос и многие другие при личной встрече с Путиным в августе в нашей стране", - отметил он.Ранее о прекращении действия Черноморской зерновой инициативы заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, все касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. Он добавил, что Москва "незамедлительно вернется к реализации этой сделки", как только будут выполнены все обязательства по отношению к нашей стране. Песков также указал, что прекращение действия зерновой сделки и теракт на Крымском мосту – не связанные друг с другом события.В МИД сообщили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: главная цель зерновой сделки не реализованаТурция ведет переговоры по продлению зерновой сделки - ЭрдоганЧетыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана

https://crimea.ria.ru/20230717/bez-rossii-zernovaya-sdelka-lishena-effektivnosti--mnenie-1130122151.html

турция

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, турция, зерновая сделка, экономика, россия, владимир путин (политик), новости, политика, в мире