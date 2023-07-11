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Четыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Четыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана
Четыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Четыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана
Ряд антироссийских шагов, предпринятых в последние дни президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, объясняются комплексом внутриполитических и... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T21:06
2023-07-11T21:06
радио "спутник в крыму"
реджеп тайип эрдоган
турция
украина
политика
александр ирхин
в мире
мнения
зерновая сделка
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Ряд антироссийских шагов, предпринятых в последние дни президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, объясняются комплексом внутриполитических и внешнеполитических факторов, в том числе внутренним расколом в турецком обществе, будущим зерновой сделки и саммитом НАТО в Вильнюсе. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее Эрдоган публично поддержал вступление Украины в НАТО, выдал Киеву командиров террористического батальона "Азов"* и одобрил членство Швеции в Североатлантическом альянсе в обмен на место Турции в Евросоюзе.Эрдоган перехватил повестку оппозицииПо словам Ирхина, Эрдоган пытается быть самостоятельным игроком, как на региональном, так и на глобальном уровне, для него нет постоянных союзников или противников, как нет и постоянных обещаний. Как только балансирование Турции между Западом и Востоком смещается в ту или иную сторону, турецкий лидер делает своевременную поправку. Эрдоган делал это и раньше, делает и сейчас, констатирует эксперт.По мнению политолога, одна из причин нынешнего антироссийского демарша президента Турции – стремление преодолеть внутренний цивилизационный раскол, четко обозначившийся в ходе недавних президентских выборов. Одним из факторов раскола является так называемы "российский вопрос".Фактор НАТО и зерновой сделкиВторой фактор прозападных и антироссийских шагов турецкого лидера – саммит НАТО в Вильнюсе. Используя это событие, президент республики пытается повысить свою субъектность в рамках Североатлантического альянса."Эрдоган – хороший пиарщик и в этой ситуации он выжимает максимальные дивиденды из складывающихся противоречий между Западом и Востоком, разыгрывает "русскую проблему" уже для Запада с точки зрения роли Турции. Он не оглядывается на Россию в вопросе расширения НАТО на севере Европы. Это вопрос исключительно торга, чтобы получить как можно больше дивидендов в различных плоскостях, от национальной безопасности до определенных преференций на европейском экономическом пространстве", - считает аналитик.Третий фактор – зерновая сделка. Ее продление нужно Анкаре для повышения своего статуса и получения дополнительных финансовых ресурсов, констатирует специалист. Эрдоган не хочет терять зерновую сделку и пытается выйти на ее продление с позиции силы, полагает Ирхин.Четвертый фактор – забуксовавшее наступление вооруженных сил Украины, отметил политолог. По его словам, если Киев будет терпеть поражение, то Россия будет усиливаться на Черном море, а это не в интересах Анкары. Именно поэтому определенные планы, которые были отложены, в том числе строительство завода по производству беспилотников Bayraktar, сейчас начинают оперативно реализовываться.Уравновесить прозападные шагиВ целом турецкое руководство продолжает политику искусного балансирования: использует военно-политическую активность России для уравновешивания роли Запада, и, наоборот, – за счет активности Запада уравновешивает возрастающую роль России.Исходя из этой логики, в ближайшее время можно ожидать от Анкары несколько пророссийских политических и экономических шагов, чтобы уравновесить прозападную активность последних дней, прогнозирует политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: выдача Турцией боевиков "Азова"* Украине – нарушение договораВстреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле: о чем договорилисьЭрдоган объявил об изменениях в правительстве Турции
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реджеп тайип эрдоган, турция, украина, политика, александр ирхин, в мире, мнения, зерновая сделка, черное море, сво
Четыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги Эрдогана

Политолог Ирхин: прозападные шаги Эрдогана – попытка преодолеть раскол внутри Турции

21:06 11.07.2023
 
© Vyacheslav ProkofyevПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган
© Vyacheslav Prokofyev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Ряд антироссийских шагов, предпринятых в последние дни президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, объясняются комплексом внутриполитических и внешнеполитических факторов, в том числе внутренним расколом в турецком обществе, будущим зерновой сделки и саммитом НАТО в Вильнюсе. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму".
Ранее Эрдоган публично поддержал вступление Украины в НАТО, выдал Киеву командиров террористического батальона "Азов"* и одобрил членство Швеции в Североатлантическом альянсе в обмен на место Турции в Евросоюзе.

Эрдоган перехватил повестку оппозиции

По словам Ирхина, Эрдоган пытается быть самостоятельным игроком, как на региональном, так и на глобальном уровне, для него нет постоянных союзников или противников, как нет и постоянных обещаний. Как только балансирование Турции между Западом и Востоком смещается в ту или иную сторону, турецкий лидер делает своевременную поправку. Эрдоган делал это и раньше, делает и сейчас, констатирует эксперт.
По мнению политолога, одна из причин нынешнего антироссийского демарша президента Турции – стремление преодолеть внутренний цивилизационный раскол, четко обозначившийся в ходе недавних президентских выборов. Одним из факторов раскола является так называемы "российский вопрос".
"Напомню, что соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу говорил, что в случае победы резко изменит свое отношение к России, проведет ревизию многих совместных с РФ проектов и сделает Турцию более последовательным союзником НАТО. Сейчас Эрдоган перехватил повестку Кылычдароглу, чтобы объединить электорат, спустить пар и не дать реализовать цветную революцию", - пояснил Ирхин.
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Фактор НАТО и зерновой сделки

Второй фактор прозападных и антироссийских шагов турецкого лидера – саммит НАТО в Вильнюсе. Используя это событие, президент республики пытается повысить свою субъектность в рамках Североатлантического альянса.
"Эрдоган – хороший пиарщик и в этой ситуации он выжимает максимальные дивиденды из складывающихся противоречий между Западом и Востоком, разыгрывает "русскую проблему" уже для Запада с точки зрения роли Турции. Он не оглядывается на Россию в вопросе расширения НАТО на севере Европы. Это вопрос исключительно торга, чтобы получить как можно больше дивидендов в различных плоскостях, от национальной безопасности до определенных преференций на европейском экономическом пространстве", - считает аналитик.
Третий фактор – зерновая сделка. Ее продление нужно Анкаре для повышения своего статуса и получения дополнительных финансовых ресурсов, констатирует специалист. Эрдоган не хочет терять зерновую сделку и пытается выйти на ее продление с позиции силы, полагает Ирхин.
Четвертый фактор – забуксовавшее наступление вооруженных сил Украины, отметил политолог. По его словам, если Киев будет терпеть поражение, то Россия будет усиливаться на Черном море, а это не в интересах Анкары. Именно поэтому определенные планы, которые были отложены, в том числе строительство завода по производству беспилотников Bayraktar, сейчас начинают оперативно реализовываться.

Уравновесить прозападные шаги

В целом турецкое руководство продолжает политику искусного балансирования: использует военно-политическую активность России для уравновешивания роли Запада, и, наоборот, – за счет активности Запада уравновешивает возрастающую роль России.
"Умело маневрируя между этими центрами силы, Турция получает дополнительные ресурсы как от России и Китая, так и от Запада. Это очень опасная игра "на грани фола", но пока у Эрдогана получалось. В этом и состоит виртуозность геополитической логики турецкого президента", - сказал Ирхин.
Исходя из этой логики, в ближайшее время можно ожидать от Анкары несколько пророссийских политических и экономических шагов, чтобы уравновесить прозападную активность последних дней, прогнозирует политолог.
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