https://crimea.ria.ru/20230604/erdogan-obyavil-ob-izmeneniyakh-v-pravitelstve-turtsii-1129172883.html

Эрдоган объявил об изменениях в правительстве Турции

Эрдоган объявил об изменениях в правительстве Турции - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Эрдоган объявил об изменениях в правительстве Турции

Реджеп Тайип Эрдоган, который вступил в должность президента Турции на третий срок, огласил в ночь на воскресенье состав нового турецкого кабмина, в котором... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T11:32

2023-06-04T11:32

2023-06-04T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Реджеп Тайип Эрдоган, который вступил в должность президента Турции на третий срок, огласил в ночь на воскресенье состав нового турецкого кабмина, в котором почти не осталось министров из предыдущего состава, пишет РИА Новости.Остались с ЭрдоганомЭрдоган принял решение "продолжить путь" с прежним главой минздрава страны 58-летним Фахреттином Коджа, который возглавлял это ведомство с 2018 года. Министр показал эффективную работу в экстремальных ситуациях: при реагировании на пандемию коронавируса, а также после землетрясений в феврале, когда погибло больше 50 тысяч человек.Продолжит работать с президентом Эрдоганом и министр туризма и культуры – 55-летний Мехмет Нури Эрсой.Новые руководителиНа пост вице-президента переизбранный турецкий лидер назначил 56-летнего Джевдета Йылмаза, который с 2020 года руководил комитетом по бюджету парламента страны. Уточненяется, что степень магистра международных отношений он получил Денверском университете США. В период парламентской формы правления он отвечал за связи канцелярии премьер-министра с ЕС.Новый глава появился и у турецкого МИДа, им стал 55-летний Хакан Фидан, прежде он руководил Национальной разведывательной организацией (MİT). Также он успел послужить унтер-офицером в турецкой армии, руководил Турецким агентством по сотрудничеству и координации, и был назначен заместителем статс-секретаря в президиуме министров. С 2010 года занимает пост главы турецкой разведки.Фидан сменил на этом посту Мевлюта Чавушоглу, который занимал должность больше девяти лет, а сейчас стал депутатом от провинции Анталья.Минфин Турции возглавил 48-летний Алпарслан Байрактар, до этого он был замминистра. В период с 2016 по 2018 год он был ответственным за международные отношения в ведомстве. Руководителем МВД Турции назначен бывший губернатор провинции Стамбул 54-летний Али Ерликая, занимавший данный пост с 2019 года. Он сменил в этой должности Сулеймана Сойлу, который в период предвыборной кампании не раз критиковал США и представителя их посольства.Главой минобороны Турции стал 68-летний Яшар Гюлер, он с лета 2018 года работал в должности начальника Генштаба вооруженных сил.Новым министром финансов и казначейства в стране стал 56-летний Мехмет Шимшек, известно, что в 2009-2015 годах он уже занимал соответствующее кресло.Технократы в правительствеРуководить минтрасом Турции теперь будет 57-летний Абдулкадир Уралоглу, он был главой Генерального департамента автодорог с 2018 года.Новым министром торговли назначен 59-летний Омер Болат. Больше 20 лет он работал в должности генерального координатора строительного концерна Albayrak Group, являеся владельцем ряда СМИ.На должность министра промышленности и технологий назначен 39-летний Мехмет Фатих Каджыр, до этого он был замминистра. Минобраз страны возглавил 53-летний Юсуф Текин, который в течение пяти лет занимал должность ректора университета AHBV в Анкаре.56-летний Осман Ашкын Бак стал главой министерства спорта и по делам молодежи, он возглавлял турецкую делегацию в парламентской ассамблее НАТО.Министерством градостроительства и окружающей среды Турции теперь будет руководить 66-летний Мехмет Озхасеки, с 2016 по 2018 год он уже занимал этот пост. Министерством юстиции будет руководить 52-летний депутат парламента Йылмаз Тунч, а минтруд возглавил 57-летний Ведат Ышыкхан.Министерство лесного и сельского хозяйства возглавил 54-летний Ибрагим Юмаклы, ранее он был заместителем руководителя этого ведомства.Также сообщается, что единственной женщиной в кабмине стала глава министерства по делам семьи Махинур Гекташ. Известно, что ей 40 лет, она уроженка Бельгии, с 2020 года возглавляла посольство Турции в Алжире.Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в парламенте Турции и официально вступил в должность президента республики.По итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 52% голосов избирателей.Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции открывает широкие перспективы взаимодействия этой страны с Россией и Крымом как субъектом РФ в сфере торговли, транспорта и инвестиций.Читайте также на РИА Новости Крым:Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы ЭрдоганаРасширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – экспертВыборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь Россия

https://crimea.ria.ru/20230603/erdogan-prines-prisyagu--1129167177.html

https://crimea.ria.ru/20230529/krymskie-tatary-otsenili-pobedu-erdogana-na-vyborakh-v-turtsii-1129061401.html

https://crimea.ria.ru/20230512/kreml-otvetil-na-slova-o-vmeshatelstve-v-vybory-v-turtsii-1128687359.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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