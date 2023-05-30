https://crimea.ria.ru/20230530/rasshirenie-nato-na-vostok-opasno-dlya-samogo-alyansa--ekspert--1129078329.html
Расширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт
Расширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Расширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт
Расширение НАТО на Восток, в том числе за счет возможного вступления в альянс бывших территорий Украины в составе Польши, приблизит западный военный блок не... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T18:55
2023-05-30T18:55
2023-05-30T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Расширение НАТО на Восток, в том числе за счет возможного вступления в альянс бывших территорий Украины в составе Польши, приблизит западный военный блок не только к границам России, но и к своему краху. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Считается, что приближение НАТО к границам Российской Федерации на востоке сделает уязвимой РФ, на самом же деле "здесь имеет место двусторонняя уязвимость", уверен эксперт."В чем будет заключаться уязвимость НАТО: в том, что придется контролировать украинских националистов на той территории, которая войдет, например, в составе Польши. А хочу заметить, что события прошлого были очень неоднозначны, и были факты резни поляков со стороны украинских националистов. Насколько поляки смогут контролировать украинских националистов, которые, вполне возможно, будут дестабилизировать границу с Россией, которая тоже отодвинется, и повышается риск войны между Россией и Польшей", – сказал Евсеев.Кроме того, в случае появления на остатках Украины натовской территории Россия разместит здесь серьезную группировку войск, в том числе способную вести наступательные боевые действия, добавил эксперт. "И они будут включать те соединения российских войск, которые будут иметь значительный боевой опыт. Тот, которого у соединений НАТО нет. Я имею в виду войны с сильным противником", – отметил он.В этом случае уязвимость НАТО проявит себя на новых территориях альянса точно так же, как это уже произошло с Финляндией, заметил Евсеев."Уже сейчас в Финляндии говорят о том, что ее вступление в НАТО не укрепило безопасность Финляндии, а ослабило, сделав ее более уязвимой. В том числе потому, что мы в Карелии размещаем общевойсковой корпус, и финнам придется на это реагировать. Я уже не говорю о различного рода островах, по которым тоже есть определенные соглашения. И если из них Финляндия выходит, то Россия тут же считает себя свободной от взятых ранее обязательств в отношении этих островов. И ситуация становится более взрывоопасной", – пояснил Евсеев.Взрывоопасность такой ситуации усугубляется и тем, что на территории Европы находится американское тактическое ядерное оружие и есть две ядерные державы: Франция и Германия, отметил он. При этом отношения внутри самих стран НАТО накаляются на фоне растущего в геометрической прогрессии давления США и в условиях исторического падения роли его валюты.Ранее Евсеев высказал мнение о том, почему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе Запад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – Лавров Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь Россия
https://crimea.ria.ru/20230413/riski-vozrastayut-v-mid-otsenili-veroyatnost-voennogo-konflikta-s-nato-1128151715.html
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нато, россия, европа, новости, мнения, владимир евсеев, sputnik, политика, безопасность, украина, сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым
. Расширение НАТО на Восток, в том числе за счет возможного вступления в альянс бывших территорий Украины в составе Польши, приблизит западный военный блок не только к границам России, но и к своему краху. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском"
высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Я бы (на месте альянса) не очень радовался тому, что НАТО приближается к границам Российской Федерации. А то может получиться так, что Россия начнет приближаться к НАТО. И тогда проблемы возникнут у НАТО. А насколько там к этому готовы? Особенно если будут усиливаться социально-экономические проблемы, что имеет место уже сейчас", – заметил Евсеев.
Считается, что приближение НАТО к границам Российской Федерации на востоке сделает уязвимой РФ, на самом же деле "здесь имеет место двусторонняя уязвимость", уверен эксперт.
"В чем будет заключаться уязвимость НАТО: в том, что придется контролировать украинских националистов на той территории, которая войдет, например, в составе Польши. А хочу заметить, что события прошлого были очень неоднозначны, и были факты резни поляков со стороны украинских националистов. Насколько поляки смогут контролировать украинских националистов, которые, вполне возможно, будут дестабилизировать границу с Россией, которая тоже отодвинется, и повышается риск войны между Россией и Польшей", – сказал Евсеев.
Кроме того, в случае появления на остатках Украины натовской территории Россия разместит здесь серьезную группировку войск, в том числе способную вести наступательные боевые действия, добавил эксперт. "И они будут включать те соединения российских войск, которые будут иметь значительный боевой опыт. Тот, которого у соединений НАТО нет. Я имею в виду войны с сильным противником", – отметил он.
В этом случае уязвимость НАТО проявит себя на новых территориях альянса точно так же, как это уже произошло с Финляндией, заметил Евсеев.
"Уже сейчас в Финляндии говорят о том, что ее вступление в НАТО не укрепило безопасность Финляндии, а ослабило, сделав ее более уязвимой. В том числе потому, что мы в Карелии размещаем общевойсковой корпус, и финнам придется на это реагировать. Я уже не говорю о различного рода островах, по которым тоже есть определенные соглашения. И если из них Финляндия выходит, то Россия тут же считает себя свободной от взятых ранее обязательств в отношении этих островов. И ситуация становится более взрывоопасной", – пояснил Евсеев.
Взрывоопасность такой ситуации усугубляется и тем, что на территории Европы находится американское тактическое ядерное оружие и есть две ядерные державы: Франция и Германия, отметил он. При этом отношения внутри самих стран НАТО накаляются на фоне растущего в геометрической прогрессии давления США и в условиях исторического падения роли его валюты.
"Посмотрите, насколько быстро сейчас уходят из Европы передовые технологии в США, где строятся ключевые заводы. Дошло до того, что производство немецких танков Leopard хотят развернуть в США, просто потому, что там это дешевле. Что в этом случае будет представить собой Европа? Огромные территории, где находится огромное количество трудовых мигрантов – порядка полмиллиарда населения, с очень серьезными проблемами в экономике. Это возможно, если политические элиты Европы продолжат быть полностью политически безвольными. Но это не может продолжаться бесконечно. Так же, как бесконечно не может существовать американский внутренний долг, который нарастает", – заключил эксперт.
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