https://crimea.ria.ru/20230529/putin-denonsiroval-dogovor-ob-obychnykh-vooruzheniyakh-v-evrope-1129043021.html

Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе

Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T13:09

2023-05-29T13:09

2023-05-29T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Договор об обычных вооруженных силах в ЕвропеДокумент был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артсистем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, он был подписан в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Денонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения - МедведевПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ

https://crimea.ria.ru/20230510/rf-denonsiruet-dogovor-ob-obychnykh-vooruzheniyakh-v-evrope-chto-eto-znachit-1128642480.html

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владимир путин (политик), россия, довсе, европа, оружие, безопасность, в мире, новости