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Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе
Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T13:09
2023-05-29T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Договор об обычных вооруженных силах в ЕвропеДокумент был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артсистем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, он был подписан в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Денонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения - МедведевПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ
https://crimea.ria.ru/20230510/rf-denonsiruet-dogovor-ob-obychnykh-vooruzheniyakh-v-evrope-chto-eto-znachit-1128642480.html
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владимир путин (политик), россия, довсе, европа, оружие, безопасность, в мире, новости
Путин денонсировал Договор об обычных вооружениях в Европе

Президент Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе

13:09 29.05.2023 (обновлено: 13:10 29.05.2023)
 
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года", - говорится в тексте закона.
Танк - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
10 мая, 15:46
РФ денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе: что это значит

Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Документ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артсистем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.
Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, он был подписан в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.
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Владимир Путин (политик)РоссияДОВСЕЕвропаОружиеБезопасностьВ миреНовости
 
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