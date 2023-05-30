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Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь Россия - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь Россия
Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь Россия - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь Россия
Хотя после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах отношения Анкары и Москвы останутся в предсказуемом поле, Турция будет становиться не... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T08:03
2023-05-30T08:03
турция
выборы президента турции
в мире
политика
реджеп тайип эрдоган
россия
экономика
безопасность
внешняя политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Хотя после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах отношения Анкары и Москвы останутся в предсказуемом поле, Турция будет становиться не пророссийской, а более протурецкой, и России нужно будет работать с ней как с независимым центром силы. Такое мнение высказали эксперты-востоковеды в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".В Турции нужно работать со всемиПо словам научного сотрудника отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Алины Сбитневой, прошедшее голосование показывает, что настоящей альтернативы Эрдогану в Турции до сих пор не появилось. Хотя его соперник Кемаль Кылычдароглу получил порядка 48% голосов, его всецелая ориентация на Запад и "пустые обещания золотых гор" в экономике, внешней и внутренней политике все еще не внушают доверия значимой части населения.По мнению Сбитневой, в идеале Москве нужно работать со всеми участниками политического процесса в Турции, чтобы через пять лет не получить ситуацию, при которой Эрдоган больше не сможет переизбраться. В частности, указала, она, согласно конституции страны президент не может избираться на третий срок подряд, следовательно, по действующему законодательству 2028 году Эрдоган не сможет выдвинуть свою кандидатуру."Эти выборы в любом случае должны стать для нас уроком. Надо делать выводы и признать, что не все в Турции так радужно, как нам хотелось бы, и за спинами более-менее лояльной правящей элиты кроются еще малоизученные элементы, которые имеют в Турции влияние и потенциально могут занять властные позиции через какое-то время. Почва для этого уже готовится. И точки соприкосновения нужно находить уже сейчас", – подчеркнула аналитик.РФ должна понимать последствия усиления ТурцииВ рамках новой "пятилетки" Эрдогана Турция продолжит бороться за то, чтобы быть одной из ключевых мировых держав и одним из основных центров силы, принимающих решения, убежден завотделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.Страна не откажется от идеи стать хабом во всех смыслах этого слова и использовать свое геополитическое и геостратегическое положение, позволяющее ей "торговать движением" между Западом и Востоком, Севером и Югом. В то же время, по мнению эксперта, Турция, оставаясь частью западной цивилизации, НАТО и других западных структур, будет проводить более самостоятельную политику и даже в какой-то степени "бросать вызов" центризму США в этих организациях.Российско-турецкие отношения будут оставаться в предсказуемом поле, полагает Аватков. Москва и Анкара смогут находить точки соприкосновения в различных сферах, и в первую очередь в экономической, а также в сфере безопасности. Но при этом России" предстоит учиться работать с Турцией как с независимым центром силы", указывает политолог."Поддерживая Турцию в качестве хаба и центра силы, способствуя увеличению ее благосостояния, мы должны четко понимать последствия этого для нас с точки зрения российских интересов на сопредельных территориях, в первую очередь на пространстве Южного Кавказа и Центральной Азии", – сказал Аватков, отметив при этом, что с самостоятельной Турцией работать легче и понятнее, чем с Турцией под контролем Запада.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. По результатам голосования Реджеп Тайип Эрдоган получил чуть более 52% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – около 48%.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары оценили победу Эрдогана на выборах в ТурцииТурецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы ЭрдоганаЭрдоган спел "победную песню"
https://crimea.ria.ru/20230528/putin-pozdravil-erdogana-s-pobedoy-na-vyborakh-1129034392.html
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турция, выборы президента турции, в мире, политика, реджеп тайип эрдоган, россия, экономика, безопасность, внешняя политика, мнения
Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь Россия

Политолог Сбитнева: при Эрдогане Турция станет не пророссийской, а более протурецкой

08:03 30.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкII тур президентских выборов в Турции
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Хотя после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах отношения Анкары и Москвы останутся в предсказуемом поле, Турция будет становиться не пророссийской, а более протурецкой, и России нужно будет работать с ней как с независимым центром силы. Такое мнение высказали эксперты-востоковеды в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

В Турции нужно работать со всеми

По словам научного сотрудника отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Алины Сбитневой, прошедшее голосование показывает, что настоящей альтернативы Эрдогану в Турции до сих пор не появилось. Хотя его соперник Кемаль Кылычдароглу получил порядка 48% голосов, его всецелая ориентация на Запад и "пустые обещания золотых гор" в экономике, внешней и внутренней политике все еще не внушают доверия значимой части населения.
"Эрдоган и его партия удержались у власти, и для нас это наиболее благоприятный вариант из всех возможных. Но это совсем не значит, что Турция теперь будет исключительно благожелательно к нам относиться. Она не станет пророссийской, она будет становиться более протурецкой, и все наши противоречия по разным фронтам – Крым, Украина, та же Сирия – с переизбранием Эрдогана никуда не денутся. Это нужно понимать и учитывать", – отметила эксперт.
По мнению Сбитневой, в идеале Москве нужно работать со всеми участниками политического процесса в Турции, чтобы через пять лет не получить ситуацию, при которой Эрдоган больше не сможет переизбраться. В частности, указала, она, согласно конституции страны президент не может избираться на третий срок подряд, следовательно, по действующему законодательству 2028 году Эрдоган не сможет выдвинуть свою кандидатуру.
"Эти выборы в любом случае должны стать для нас уроком. Надо делать выводы и признать, что не все в Турции так радужно, как нам хотелось бы, и за спинами более-менее лояльной правящей элиты кроются еще малоизученные элементы, которые имеют в Турции влияние и потенциально могут занять властные позиции через какое-то время. Почва для этого уже готовится. И точки соприкосновения нужно находить уже сейчас", – подчеркнула аналитик.
8 января 2020. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
28 мая, 21:54
Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

РФ должна понимать последствия усиления Турции

В рамках новой "пятилетки" Эрдогана Турция продолжит бороться за то, чтобы быть одной из ключевых мировых держав и одним из основных центров силы, принимающих решения, убежден завотделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.
Страна не откажется от идеи стать хабом во всех смыслах этого слова и использовать свое геополитическое и геостратегическое положение, позволяющее ей "торговать движением" между Западом и Востоком, Севером и Югом. В то же время, по мнению эксперта, Турция, оставаясь частью западной цивилизации, НАТО и других западных структур, будет проводить более самостоятельную политику и даже в какой-то степени "бросать вызов" центризму США в этих организациях.
Российско-турецкие отношения будут оставаться в предсказуемом поле, полагает Аватков. Москва и Анкара смогут находить точки соприкосновения в различных сферах, и в первую очередь в экономической, а также в сфере безопасности. Но при этом России" предстоит учиться работать с Турцией как с независимым центром силы", указывает политолог.
"Поддерживая Турцию в качестве хаба и центра силы, способствуя увеличению ее благосостояния, мы должны четко понимать последствия этого для нас с точки зрения российских интересов на сопредельных территориях, в первую очередь на пространстве Южного Кавказа и Центральной Азии", – сказал Аватков, отметив при этом, что с самостоятельной Турцией работать легче и понятнее, чем с Турцией под контролем Запада.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. По результатам голосования Реджеп Тайип Эрдоган получил чуть более 52% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – около 48%.
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