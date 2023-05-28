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Эрдоган спел "победную песню" - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Эрдоган спел "победную песню"
Эрдоган спел "победную песню" - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Эрдоган спел "победную песню"
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов президента. РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T21:04
2023-05-28T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов президента.После подсчета более 98% голосов действующий президент страны лидирует с 52% голосов, пишет РИА Новости."Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет", - сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам на митинге.Он также поблагодарил всех граждан, отдавших за него свой голос."Я хочу поблагодарить мой прекрасный народ за ту честь, которую он оказал мне... Вы сделали свой самый главный выбор, вы проявили свою волю. Я благодарен вам за оказанное доверие", — сказал политик.Официальных данных по итогам обработки 100% голосов избирателей пока не поступало.Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье. По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано".
https://crimea.ria.ru/20230528/v-turtsii-zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-1129030968.html
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реджеп тайип эрдоган, турция, выборы президента турции, в мире, новости, политика, общество
Эрдоган спел "победную песню"

Эрдоган объявил себя победителем на выборах президента Турции и спел победную песню

21:04 28.05.2023 (обновлено: 21:56 28.05.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII тур президентских выборов в Турции
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов президента.
После подсчета более 98% голосов действующий президент страны лидирует с 52% голосов, пишет РИА Новости.
"Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет", - сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам на митинге.
Он также поблагодарил всех граждан, отдавших за него свой голос.
"Я хочу поблагодарить мой прекрасный народ за ту честь, которую он оказал мне... Вы сделали свой самый главный выбор, вы проявили свою волю. Я благодарен вам за оказанное доверие", — сказал политик.
Официальных данных по итогам обработки 100% голосов избирателей пока не поступало.
Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье. По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано".
Выборы президента Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
17:37
В Турции завершилось голосование на выборах президента
Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВыборы президента ТурцииВ миреНовостиПолитикаОбщество
 
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21:54Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах
21:04Эрдоган спел "победную песню"
20:15Эрдоган vs Кылычдароглу: ЦИК Турции назвала лидера
19:55Главные события и заявления дня: 28 мая
19:04Штормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня
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