https://crimea.ria.ru/20230528/erdogan-spel-pobednuyu-pesnyu-1129034118.html
Эрдоган спел "победную песню"
Эрдоган спел "победную песню" - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Эрдоган спел "победную песню"
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов президента. РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T21:04
2023-05-28T21:04
2023-05-28T21:56
реджеп тайип эрдоган
турция
выборы президента турции
в мире
новости
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1c/1129034002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc0c0761215d6a6c8fd71f81bfc7e106.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов президента.После подсчета более 98% голосов действующий президент страны лидирует с 52% голосов, пишет РИА Новости."Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет", - сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам на митинге.Он также поблагодарил всех граждан, отдавших за него свой голос."Я хочу поблагодарить мой прекрасный народ за ту честь, которую он оказал мне... Вы сделали свой самый главный выбор, вы проявили свою волю. Я благодарен вам за оказанное доверие", — сказал политик.Официальных данных по итогам обработки 100% голосов избирателей пока не поступало.Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье. По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано".
https://crimea.ria.ru/20230528/v-turtsii-zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-1129030968.html
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1c/1129034002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01eced342733ceaef315e3de93e354a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, турция, выборы президента турции, в мире, новости, политика, общество
Эрдоган спел "победную песню"
Эрдоган объявил себя победителем на выборах президента Турции и спел победную песню
21:04 28.05.2023 (обновлено: 21:56 28.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов президента.
После подсчета более 98% голосов действующий президент страны лидирует с 52% голосов, пишет РИА Новости.
"Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет", - сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам на митинге.
Он также поблагодарил всех граждан, отдавших за него свой голос.
"Я хочу поблагодарить мой прекрасный народ за ту честь, которую он оказал мне... Вы сделали свой самый главный выбор, вы проявили свою волю. Я благодарен вам за оказанное доверие", — сказал политик.
Официальных данных по итогам обработки 100% голосов избирателей пока не поступало.
Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье. По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано".