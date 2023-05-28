https://crimea.ria.ru/20230528/erdogan-spel-pobednuyu-pesnyu-1129034118.html

Эрдоган спел "победную песню"

Эрдоган спел "победную песню" - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Эрдоган спел "победную песню"

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов президента. РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T21:04

2023-05-28T21:04

2023-05-28T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов президента.После подсчета более 98% голосов действующий президент страны лидирует с 52% голосов, пишет РИА Новости."Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет", - сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам на митинге.Он также поблагодарил всех граждан, отдавших за него свой голос."Я хочу поблагодарить мой прекрасный народ за ту честь, которую он оказал мне... Вы сделали свой самый главный выбор, вы проявили свою волю. Я благодарен вам за оказанное доверие", — сказал политик.Официальных данных по итогам обработки 100% голосов избирателей пока не поступало.Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье. По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано".

https://crimea.ria.ru/20230528/v-turtsii-zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-1129030968.html

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реджеп тайип эрдоган, турция, выборы президента турции, в мире, новости, политика, общество