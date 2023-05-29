https://crimea.ria.ru/20230529/krymskie-tatary-otsenili-pobedu-erdogana-na-vyborakh-v-turtsii-1129061401.html

Крымские татары оценили победу Эрдогана на выборах в Турции

Крымские татары оценили победу Эрдогана на выборах в Турции - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Крымские татары оценили победу Эрдогана на выборах в Турции

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции открывает широкие перспективы взаимодействия этой страны с Россией и Крымом как субъектом РФ в... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T18:34

2023-05-29T18:34

2023-05-29T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции открывает широкие перспективы взаимодействия этой страны с Россией и Крымом как субъектом РФ в сфере торговли, транспорта и инвестиций. Об этом говорится в поздравительном письме Совета крымских татар при главе республики в адрес турецкого лидера.Как отмечают авторы послания, российский Крым и Турцию, крымско-татарский и турецкий народы "связывают история, культура, традиции и общие ценности, объединяют многовековые узы России и Турции, а также современное многогранное сотрудничество".Представители Совета крымских татар поздравили Эрдогана с победой и пожелали ему успехов в реализации "планов и начинаний на благо интересов турецкого народа и в интересах дальнейшего развития турецко-российских отношений".Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. По результатам голосования Реджеп Тайип Эрдоган получил чуть более 52% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – около 48%.Доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что Эрдоган продолжит свой внешнеполитический курс, при котором Турция за счет Запада уравновешивает возрастающую роль России, а за счет военно-политической активности Москвы – уравновешивает Запад и зарабатывает на этом максимальные политические и экономические дивиденды.В то же время Анкара останется партнером Москвы не только в реализации совместных экономических, энергетических и других проектов, но и в сохранении стабильности в Черноморском регионе, что не снимает массу российско-турецких разногласий в дуге от Украины до Центральной Азии, добавил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы ЭрдоганаПутин поздравил Эрдогана с победой на выборахЭрдоган спел "победную песню"

https://crimea.ria.ru/20230528/turtsiya-vybrala-prezidenta-1129033089.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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