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Крымские татары оценили победу Эрдогана на выборах в Турции
Крымские татары оценили победу Эрдогана на выборах в Турции - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Крымские татары оценили победу Эрдогана на выборах в Турции
Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции открывает широкие перспективы взаимодействия этой страны с Россией и Крымом как субъектом РФ в... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T18:34
2023-05-29T18:34
2023-05-29T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции открывает широкие перспективы взаимодействия этой страны с Россией и Крымом как субъектом РФ в сфере торговли, транспорта и инвестиций. Об этом говорится в поздравительном письме Совета крымских татар при главе республики в адрес турецкого лидера.Как отмечают авторы послания, российский Крым и Турцию, крымско-татарский и турецкий народы "связывают история, культура, традиции и общие ценности, объединяют многовековые узы России и Турции, а также современное многогранное сотрудничество".Представители Совета крымских татар поздравили Эрдогана с победой и пожелали ему успехов в реализации "планов и начинаний на благо интересов турецкого народа и в интересах дальнейшего развития турецко-российских отношений".Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. По результатам голосования Реджеп Тайип Эрдоган получил чуть более 52% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – около 48%.Доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что Эрдоган продолжит свой внешнеполитический курс, при котором Турция за счет Запада уравновешивает возрастающую роль России, а за счет военно-политической активности Москвы – уравновешивает Запад и зарабатывает на этом максимальные политические и экономические дивиденды.В то же время Анкара останется партнером Москвы не только в реализации совместных экономических, энергетических и других проектов, но и в сохранении стабильности в Черноморском регионе, что не снимает массу российско-турецких разногласий в дуге от Украины до Центральной Азии, добавил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы ЭрдоганаПутин поздравил Эрдогана с победой на выборахЭрдоган спел "победную песню"
https://crimea.ria.ru/20230528/turtsiya-vybrala-prezidenta-1129033089.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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турция, выборы президента турции, реджеп тайип эрдоган, политика, в мире, крым, совет крымских татар, крымские татары, общество, новости крыма
Крымские татары оценили победу Эрдогана на выборах в Турции
Совет крымских татар: победа Эрдогана открывает перспективы сотрудничества Турции и Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции открывает широкие перспективы взаимодействия этой страны с Россией и Крымом как субъектом РФ в сфере торговли, транспорта и инвестиций. Об этом говорится в поздравительном письме Совета крымских татар при главе республики в адрес турецкого лидера.
Как отмечают авторы послания, российский Крым и Турцию, крымско-татарский и турецкий народы "связывают история, культура, традиции и общие ценности, объединяют многовековые узы России и Турции, а также современное многогранное сотрудничество".
"Ваша победа открывает широкие перспективы дружественного взаимодействия между нашими странами, дальнейшей реализации совместных проектов. И это не только проект АЭС "Аккую" и создание газового хаба, но и транспортные, инвестиционные и торговые связи Турции с Республикой Крым", - говорится в письме.
Представители Совета крымских татар поздравили Эрдогана с победой и пожелали ему успехов в реализации "планов и начинаний на благо интересов турецкого народа и в интересах дальнейшего развития турецко-российских отношений".
Второй тур
президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. По результатам голосования Реджеп Тайип Эрдоган получил чуть более 52% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – около 48%.
Доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение
, что Эрдоган продолжит свой внешнеполитический курс, при котором Турция за счет Запада уравновешивает возрастающую роль России, а за счет военно-политической активности Москвы – уравновешивает Запад и зарабатывает на этом максимальные политические и экономические дивиденды.
В то же время Анкара останется партнером Москвы не только в реализации совместных экономических, энергетических и других проектов, но и в сохранении стабильности в Черноморском регионе, что не снимает массу российско-турецких разногласий в дуге от Украины до Центральной Азии, добавил эксперт.
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