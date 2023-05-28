https://crimea.ria.ru/20230528/putin-pozdravil-erdogana-s-pobedoy-na-vyborakh-1129034392.html

Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции, сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T21:54

2023-05-28T21:54

2023-05-28T22:00

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

турция

выборы президента турции

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политика

внешняя политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции, сообщили в Кремле.Путин назвал победу Эрдогана "закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики" и подчеркнул, что турецкий народ своим выбором поддержал "усилия по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики".Путин также акцентировал, что Москва придает большое значение совместным проектам России и Турции, прежде всего строительству АЭС "Аккую" и созданию на территории Турции газового хаба.После подсчета более 98% голосов действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 52% голосов. Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье. По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано".Одними из первых поздравили Эрдогана с победой Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать властьЕсли Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнениеВторой тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше

https://crimea.ria.ru/20230226/putin-i-erdogan-obgovorili-temy-dvustoronney-povestki-1127207003.html

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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, турция, выборы президента турции, в мире, политика, внешняя политика, россия