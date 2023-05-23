Если Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнение
Риттер: США усилят давление на Эрдогана из-за его "хороших отношений" с Путиным
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В случае победы на выборах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана США усилят давление на него, чтобы разрушить "хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным". Такое мнение, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, высказал экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер, презентовавший свою книгу "Гонка разоружения" в Севастополе.
"Мы все понимаем, что Соединенные Штаты Америки держат руку на пульсе", – заметил Риттер, комментируя заинтересованность США результатами президентских выборов в Турецкой Республике.
По его словам, Эрдоган "не идеальный лидер Турции для Соединенных Штатов". Главная причина этого – его "хорошие отношения с президентом России". "По этой же причине США заинтересованы в том, чтобы Эрдоган проиграл выборы", – сказал Риттер.
"Если же он их выиграет, то на него будет оказываться разного рода давление со стороны Америки, чтобы прекратить эту дружбу с Владимиром Путиным", – считает американский эксперт.
Раннее доктор политических наук Александр Ирхин высказал мнение о том, что США и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Эрдогана в ходе выборов, и риски цветной революции в стране очень велики.
На выборах, прошедших 14 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов. Высшая избирательная комиссия страны официально объявила, что он состоится 28 мая.
Как рассказал РИА Новости Крым старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин, шансы оппозиционного кандидата на победу во втором туре велики, но в случае его прихода к власти кардинальных перемен во вешней политике страны ждать не стоит.