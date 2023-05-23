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Если Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнение - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Если Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнение
Если Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнение - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Если Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнение
В случае победы на выборах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана США усилят давление на него, чтобы разрушить "хорошие отношения с президентом России... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-23T09:02
2023-05-22T23:34
турция
выборы президента турции
скотт риттер
мнения
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В случае победы на выборах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана США усилят давление на него, чтобы разрушить "хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным". Такое мнение, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, высказал экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер, презентовавший свою книгу "Гонка разоружения" в Севастополе."Мы все понимаем, что Соединенные Штаты Америки держат руку на пульсе", – заметил Риттер, комментируя заинтересованность США результатами президентских выборов в Турецкой Республике.По его словам, Эрдоган "не идеальный лидер Турции для Соединенных Штатов". Главная причина этого – его "хорошие отношения с президентом России". "По этой же причине США заинтересованы в том, чтобы Эрдоган проиграл выборы", – сказал Риттер.Раннее доктор политических наук Александр Ирхин высказал мнение о том, что США и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Эрдогана в ходе выборов, и риски цветной революции в стране очень велики.На выборах, прошедших 14 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов. Высшая избирательная комиссия страны официально объявила, что он состоится 28 мая.Как рассказал РИА Новости Крым старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин, шансы оппозиционного кандидата на победу во втором туре велики, но в случае его прихода к власти кардинальных перемен во вешней политике страны ждать не стоит.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента: в Турции подводят промежуточные итоги голосования Если Эрдоган проиграет: эксперт оценил риски для безопасности Крыма Выборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"
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турция, выборы президента турции, скотт риттер, мнения, сша, севастополь, крым, реджеп тайип эрдоган, политика, россия, владимир путин (политик), видео, новости
Если Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнение

Риттер: США усилят давление на Эрдогана из-за его "хороших отношений" с Путиным

09:02 23.05.2023
 
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В случае победы на выборах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана США усилят давление на него, чтобы разрушить "хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным". Такое мнение, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, высказал экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер, презентовавший свою книгу "Гонка разоружения" в Севастополе.
"Мы все понимаем, что Соединенные Штаты Америки держат руку на пульсе", – заметил Риттер, комментируя заинтересованность США результатами президентских выборов в Турецкой Республике.
По его словам, Эрдоган "не идеальный лидер Турции для Соединенных Штатов". Главная причина этого – его "хорошие отношения с президентом России". "По этой же причине США заинтересованы в том, чтобы Эрдоган проиграл выборы", – сказал Риттер.

"Если же он их выиграет, то на него будет оказываться разного рода давление со стороны Америки, чтобы прекратить эту дружбу с Владимиром Путиным", – считает американский эксперт.

Раннее доктор политических наук Александр Ирхин высказал мнение о том, что США и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Эрдогана в ходе выборов, и риски цветной революции в стране очень велики.
На выборах, прошедших 14 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов. Высшая избирательная комиссия страны официально объявила, что он состоится 28 мая.
Как рассказал РИА Новости Крым старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин, шансы оппозиционного кандидата на победу во втором туре велики, но в случае его прихода к власти кардинальных перемен во вешней политике страны ждать не стоит.
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