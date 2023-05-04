https://crimea.ria.ru/20230504/riski-perevorota-v-khode-vyborov-v-turtsii-ochen-veliki--politolog-1128531286.html
Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политолог
Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политолог - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политолог
США и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе выборов 14 мая –... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T17:03
2023-05-04T17:03
2023-05-04T17:03
реджеп тайип эрдоган
турция
политика
нато
сша
безопасность республики крым и севастополя
крым
мнения
эксклюзивы риа новости крым
александр ирхин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/13/1119068609_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_02de51babb1fb1c040a721d7f388263f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. США и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе выборов 14 мая – риски очень велики, и это крайне опасно для России с точки зрения защищенности Крыма. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.Угроза госпереворота в ТурцииГлава МВД Турции Сулейман Сойлу в интервью телеканалу Habertürk заявил, что на выборах президента Турецкой Республики 14 мая, США попытаются довести до конца неудавшиеся планы по смене власти в Турции.Глава турецкой полиции также напомнил слова американского президента Джо Байдена, сказанные им во время предвыборной кампании в 2020 году. Тогда он призвал США избрать "другой подход" к Эрдогану и поддержать оппозицию в Турции, но "не через переворот, а через электоральный процесс".Риск смещения Эрдогана очень великПо мнению Александра Ирхина, вероятность того, что США попытаются всеми возможными способами "докрутить" ситуацию до результата, нужного Западу, и сместить Эрдогана, используя майские выборы в Турции, "не просто высокая, а очень высокая".Ирхин уверен, что "весь арсенал методов государственных переворотов и цветных революций", необходимый для достижения цели, Запад уже подготовил и будет использовать самые разные варианты. Больше того – они уже используются, что доказывает, в частности, "внезапная болезнь" Эрдогана за несколько недель до выборов, считает политолог."Если смотреть статистику болеющих лидеров не западных стран, которые не нравятся Западу, то она сильно выше, чем у тех, которые являются их последовательными союзниками. Поэтому здесь я в случайности не верю. То есть это один путь. Второй путь – непризнание выборов Западом и использование фактора раскола турецкого общества, которое и без внешнего влияния расколото в соотношении примерно 50 на 50", – сказал Ирхин.Он отметил, что борьба идет между сторонниками двух направлений: наследием Ататюрка – прозападным, последовательным курсом Турции как союзника НАТО, и курсом, который проводит режим Тайипа Эрдогана на протяжении более чем 20 лет – с пониманием национальных интересов, часто противоречащих интересам блоковым.При этом с учетом экономических и финансовых проблем Турции в последние годы, а также того, что неудобный для Запада партнер Эрдоган уже так долго находится у власти, "чаша немного, но все-таки перевешивает в сторону оппозиции", считает Ирхин.Безопасность Крыма с уходом Эрдогана – под угрозойНа фоне происходящего вокруг Турции безопасность Крыма и Севастополя оказывается под угрозой, подчеркнул он."Черноморские проливы пока находятся в руках Турции, и мы защищены со стороны моря и не ощущаем той угрозы, которая была в период Крымской войны. Если же выигрывает оппозиция во главе с Кемалем Кылычдароглу – мы имеем совсем иную картину, в которой возвращаемся к модели, где Запад гораздо сильнее на море. Поэтому, конечно же, нам выгоднее, чтобы у власти остался Эрдоган. Он и для нас весьма проблемный и капризный партнер и союзник. Но его вклад в нашу безопасность в нынешних условиях бесценна", – подытожил политолог.Ранее о том, что проигрыш Эрдогана на выборах грозит напряженностью вокруг Крыма заявлял завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт и политолог Владимир Евсеев. Читайте также на РИА Новости Крым:Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента ТурцииЗерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с ЭрдоганомПутин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары
https://crimea.ria.ru/20230429/bezopasnost-kryma-zavisit-ot-vyborov-v-turtsii---mnenie-1128428649.html
https://crimea.ria.ru/20230424/poyavitsya-li-v-zakavkaze-i-na-chernom-more-vtoroy-front-protiv-rossii-1128335536.html
https://crimea.ria.ru/20230420/chem-rossii-grozit-porazhenie-erdogana-na-vyborakh-v-turtsii--ekspert-1128259711.html
турция
сша
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/13/1119068609_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_30c8083c7cc93963c40088db38c6a0fc.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, турция, политика, нато, сша, безопасность республики крым и севастополя, крым, мнения, александр ирхин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
США и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе выборов 14 мая – риски очень велики, и это крайне опасно для России с точки зрения защищенности Крыма. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.
Угроза госпереворота в Турции
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в интервью телеканалу Habertürk заявил, что на выборах президента Турецкой Республики 14 мая, США попытаются довести до конца неудавшиеся планы по смене власти в Турции.
"У них не получилось это сделать во время попытки переворота в 2016 году, теперь они пытаются это сделать на выборах. Глава МВД Венгрии мой близкий друг. Он меня предупредил, что США выделили финансы неправительственным организациям. Министр мне сказал обратить внимание на то, как США будут выстраивать идеи для турецких выборов", – сказал Сойлу.
Глава турецкой полиции также напомнил слова американского президента Джо Байдена, сказанные им во время предвыборной кампании в 2020 году. Тогда он призвал США избрать "другой подход" к Эрдогану и поддержать оппозицию в Турции, но "не через переворот, а через электоральный процесс".
Риск смещения Эрдогана очень велик
По мнению Александра Ирхина, вероятность того, что США попытаются всеми возможными способами "докрутить" ситуацию до результата, нужного Западу, и сместить Эрдогана, используя майские выборы в Турции, "не просто высокая, а очень высокая".
"Западу именно сейчас нужна очень послушная Турция, потому что она держатель ключей от черноморских проливов, привратник Черного и Средиземного морей. Американцы 30 лет стремятся размыть этот режим, чтобы постоянно быть в Черном море, транзитном регионе в Центральную Азию. А сегодня им как никогда нужно контролировать в Черноморском регионе два пространства: проливы и Крымский полуостров", – сказал политолог.
Ирхин уверен, что "весь арсенал методов государственных переворотов и цветных революций", необходимый для достижения цели, Запад уже подготовил и будет использовать самые разные варианты. Больше того – они уже используются, что доказывает, в частности, "внезапная болезнь" Эрдогана за несколько недель до выборов, считает политолог.
"Если смотреть статистику болеющих лидеров не западных стран, которые не нравятся Западу, то она сильно выше, чем у тех, которые являются их последовательными союзниками. Поэтому здесь я в случайности не верю. То есть это один путь. Второй путь – непризнание выборов Западом и использование фактора раскола турецкого общества, которое и без внешнего влияния расколото в соотношении примерно 50 на 50", – сказал Ирхин.
Он отметил, что борьба идет между сторонниками двух направлений: наследием Ататюрка – прозападным, последовательным курсом Турции как союзника НАТО, и курсом, который проводит режим Тайипа Эрдогана на протяжении более чем 20 лет – с пониманием национальных интересов, часто противоречащих интересам блоковым.
При этом с учетом экономических и финансовых проблем Турции в последние годы, а также того, что неудобный для Запада партнер Эрдоган уже так долго находится у власти, "чаша немного, но все-таки перевешивает в сторону оппозиции", считает Ирхин.
Безопасность Крыма с уходом Эрдогана – под угрозой
На фоне происходящего вокруг Турции безопасность Крыма и Севастополя
оказывается под угрозой, подчеркнул он.
"Черноморские проливы пока находятся в руках Турции, и мы защищены со стороны моря и не ощущаем той угрозы, которая была в период Крымской войны. Если же выигрывает оппозиция во главе с Кемалем Кылычдароглу – мы имеем совсем иную картину, в которой возвращаемся к модели, где Запад гораздо сильнее на море. Поэтому, конечно же, нам выгоднее, чтобы у власти остался Эрдоган. Он и для нас весьма проблемный и капризный партнер и союзник. Но его вклад в нашу безопасность в нынешних условиях бесценна", – подытожил политолог.
Ранее о том, что проигрыш Эрдогана на выборах грозит напряженностью вокруг Крыма
заявлял завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт и политолог Владимир Евсеев.
Читайте также на РИА Новости Крым: