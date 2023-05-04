https://crimea.ria.ru/20230504/riski-perevorota-v-khode-vyborov-v-turtsii-ochen-veliki--politolog-1128531286.html

Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политолог

Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политолог - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политолог

США и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе выборов 14 мая –... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T17:03

2023-05-04T17:03

2023-05-04T17:03

реджеп тайип эрдоган

турция

политика

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. США и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе выборов 14 мая – риски очень велики, и это крайне опасно для России с точки зрения защищенности Крыма. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.Угроза госпереворота в ТурцииГлава МВД Турции Сулейман Сойлу в интервью телеканалу Habertürk заявил, что на выборах президента Турецкой Республики 14 мая, США попытаются довести до конца неудавшиеся планы по смене власти в Турции.Глава турецкой полиции также напомнил слова американского президента Джо Байдена, сказанные им во время предвыборной кампании в 2020 году. Тогда он призвал США избрать "другой подход" к Эрдогану и поддержать оппозицию в Турции, но "не через переворот, а через электоральный процесс".Риск смещения Эрдогана очень великПо мнению Александра Ирхина, вероятность того, что США попытаются всеми возможными способами "докрутить" ситуацию до результата, нужного Западу, и сместить Эрдогана, используя майские выборы в Турции, "не просто высокая, а очень высокая".Ирхин уверен, что "весь арсенал методов государственных переворотов и цветных революций", необходимый для достижения цели, Запад уже подготовил и будет использовать самые разные варианты. Больше того – они уже используются, что доказывает, в частности, "внезапная болезнь" Эрдогана за несколько недель до выборов, считает политолог."Если смотреть статистику болеющих лидеров не западных стран, которые не нравятся Западу, то она сильно выше, чем у тех, которые являются их последовательными союзниками. Поэтому здесь я в случайности не верю. То есть это один путь. Второй путь – непризнание выборов Западом и использование фактора раскола турецкого общества, которое и без внешнего влияния расколото в соотношении примерно 50 на 50", – сказал Ирхин.Он отметил, что борьба идет между сторонниками двух направлений: наследием Ататюрка – прозападным, последовательным курсом Турции как союзника НАТО, и курсом, который проводит режим Тайипа Эрдогана на протяжении более чем 20 лет – с пониманием национальных интересов, часто противоречащих интересам блоковым.При этом с учетом экономических и финансовых проблем Турции в последние годы, а также того, что неудобный для Запада партнер Эрдоган уже так долго находится у власти, "чаша немного, но все-таки перевешивает в сторону оппозиции", считает Ирхин.Безопасность Крыма с уходом Эрдогана – под угрозойНа фоне происходящего вокруг Турции безопасность Крыма и Севастополя оказывается под угрозой, подчеркнул он."Черноморские проливы пока находятся в руках Турции, и мы защищены со стороны моря и не ощущаем той угрозы, которая была в период Крымской войны. Если же выигрывает оппозиция во главе с Кемалем Кылычдароглу – мы имеем совсем иную картину, в которой возвращаемся к модели, где Запад гораздо сильнее на море. Поэтому, конечно же, нам выгоднее, чтобы у власти остался Эрдоган. Он и для нас весьма проблемный и капризный партнер и союзник. Но его вклад в нашу безопасность в нынешних условиях бесценна", – подытожил политолог.Ранее о том, что проигрыш Эрдогана на выборах грозит напряженностью вокруг Крыма заявлял завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт и политолог Владимир Евсеев. Читайте также на РИА Новости Крым:Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента ТурцииЗерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с ЭрдоганомПутин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары

https://crimea.ria.ru/20230429/bezopasnost-kryma-zavisit-ot-vyborov-v-turtsii---mnenie-1128428649.html

https://crimea.ria.ru/20230424/poyavitsya-li-v-zakavkaze-i-na-chernom-more-vtoroy-front-protiv-rossii-1128335536.html

https://crimea.ria.ru/20230420/chem-rossii-grozit-porazhenie-erdogana-na-vyborakh-v-turtsii--ekspert-1128259711.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

реджеп тайип эрдоган, турция, политика, нато, сша, безопасность республики крым и севастополя, крым, мнения, александр ирхин