Рейтинг@Mail.ru
Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230429/bezopasnost-kryma-zavisit-ot-vyborov-v-turtsii---mnenie-1128428649.html
Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение
Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение
Безопасность Крыма со стороны Черного моря напрямую зависит от результатов президентских выборов в Турции. Такое мнение высказал в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T09:51
2023-04-29T09:51
крым
выборы президента турции
турция
радио "спутник в крыму"
политика
внешняя политика
нато
черное море
безопасность республики крым и севастополя
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/90/1118509031_0:0:2645:1487_1920x0_80_0_0_cde98df047ac572009ba4862ee4f2135.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма со стороны Черного моря напрямую зависит от результатов президентских выборов в Турции. Такое мнение высказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин."Безопасность Республики Крым и города Севастополя во многом связана с тем, какой президент будет избран и какой удержит власть после объявления итогов выборов 14 мая в Турции. И в данном контексте мы сейчас не испытываем опасности со стороны Черного моря, но со стороны мирового океана – это сильная сторона Запада, сильная сторона Северо-Атлантического альянса, в который Турция входит с 1952 года", - сказал он.Натовские суда могут попасть в Черное море только через пролив Босфор, который контролирует Турция. Если к власти придет откровенно прозападный политик Кемаль Кылычдароглу, безопасность крымских берегов окажется под угрозой, убежден Ирхин.При этом коллективный запад готовит для Турции сценарий евромайдана, уверяет политолог. Он цитирует сообщения европейской прессы:"Буквально на днях в журнале Times был спрогнозирован евромайдан в Турции с такой формулировкой: даже если Кемаль Кылычдороглу не готов к этому сценарию, ему придется возглавить это движение. Его политическая судьба предрешена. Такие формулировки западного СМИ говорят о многом. Аргументация у них такая, что, поскольку Эрдоган контролирует большую часть судебной системы и госорганов, голосов Кемалю Кылычдароглу не хватит, чтобы этот контроль преодолеть. Поэтому придется идти по пути цветной революции".Именно поэтому лидеры стран НАТО до сих пор не отреагировали публично на строительство в Турции атомной станции Аккую, уверен Александр Ирхин. Потому что ответ будет не в публичной плоскости, а в планировании более жестких сценариев свержения президента Эрдогана. При этом строительство АЭС, считает Ирхин, это не только технологический прорыв для Турции, но и несомненный политический успех для России.В церемонии передачи на АЭС "Аккую" первой партии ядерного топлива недавно принял участие президент России Владимир Путин. Проект строительства этой атомной электростанции он оценил как важный шаг в истории российско-турецких отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с ЭрдоганомПутин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать ценыАнкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт
https://crimea.ria.ru/20230428/nedug-i-vybory-erdogana-eksperty--o-sudbe-reytinga-prezidenta-turtsii-1128405402.html
https://crimea.ria.ru/20230420/chem-rossii-grozit-porazhenie-erdogana-na-vyborakh-v-turtsii--ekspert-1128259711.html
крым
турция
черное море
пролив босфор
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/90/1118509031_165:0:2333:1626_1920x0_80_0_0_2dbeedb96bd3cd44bb7562a9edca1178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, выборы президента турции, турция, политика, внешняя политика, нато, черное море, безопасность республики крым и севастополя, в мире, мнения, александр ирхин, пролив босфор, аэс "аккую", россия
Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение

Александр Ирхин: пока Эрдоган у власти в Турции, Крым защищен со стороны Черного моря

09:51 29.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Турцию
Визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма со стороны Черного моря напрямую зависит от результатов президентских выборов в Турции. Такое мнение высказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин.
"Безопасность Республики Крым и города Севастополя во многом связана с тем, какой президент будет избран и какой удержит власть после объявления итогов выборов 14 мая в Турции. И в данном контексте мы сейчас не испытываем опасности со стороны Черного моря, но со стороны мирового океана – это сильная сторона Запада, сильная сторона Северо-Атлантического альянса, в который Турция входит с 1952 года", - сказал он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Вчера, 08:08Радио "Спутник в Крыму"
Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции
Натовские суда могут попасть в Черное море только через пролив Босфор, который контролирует Турция. Если к власти придет откровенно прозападный политик Кемаль Кылычдароглу, безопасность крымских берегов окажется под угрозой, убежден Ирхин.
При этом коллективный запад готовит для Турции сценарий евромайдана, уверяет политолог. Он цитирует сообщения европейской прессы:
"Буквально на днях в журнале Times был спрогнозирован евромайдан в Турции с такой формулировкой: даже если Кемаль Кылычдороглу не готов к этому сценарию, ему придется возглавить это движение. Его политическая судьба предрешена. Такие формулировки западного СМИ говорят о многом. Аргументация у них такая, что, поскольку Эрдоган контролирует большую часть судебной системы и госорганов, голосов Кемалю Кылычдароглу не хватит, чтобы этот контроль преодолеть. Поэтому придется идти по пути цветной революции".
Политолог Бедрицкий: поражение Эрдогана на выборах грозит новой конфронтацией РФ и Турции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
20 апреля, 07:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт
Именно поэтому лидеры стран НАТО до сих пор не отреагировали публично на строительство в Турции атомной станции Аккую, уверен Александр Ирхин. Потому что ответ будет не в публичной плоскости, а в планировании более жестких сценариев свержения президента Эрдогана. При этом строительство АЭС, считает Ирхин, это не только технологический прорыв для Турции, но и несомненный политический успех для России.
В церемонии передачи на АЭС "Аккую" первой партии ядерного топлива недавно принял участие президент России Владимир Путин. Проект строительства этой атомной электростанции он оценил как важный шаг в истории российско-турецких отношений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом
Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены
Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымВыборы президента ТурцииТурцияПолитикаВнешняя политикаНАТОЧерное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяВ миреМненияАлександр ИрхинПролив БосфорАЭС "Аккую"Россия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь
10:58Работа Керченской паромной переправы: данные на 29 апреля
10:37Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА
10:18Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма
09:51Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение
09:38Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе
09:02Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев
08:14В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе
08:04В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных
07:18ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом
00:01Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 апреля
21:59Главные новости Крыма: 28 апреля
21:51Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение
21:42Смертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭП
21:39Главные события и заявления дня: 28 апреля
21:13Людей не хватает, но машины новые: как работают скорые в Крыму
20:49Как спасти Донбасс от экологической катастрофы
20:24Прогноз неутешительный: погода в Крыму на выходные
20:07У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках
Лента новостейМолния