https://crimea.ria.ru/20230429/bezopasnost-kryma-zavisit-ot-vyborov-v-turtsii---mnenie-1128428649.html

Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение

Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение

Безопасность Крыма со стороны Черного моря напрямую зависит от результатов президентских выборов в Турции. Такое мнение высказал в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T09:51

2023-04-29T09:51

2023-04-29T09:51

крым

выборы президента турции

турция

радио "спутник в крыму"

политика

внешняя политика

нато

черное море

безопасность республики крым и севастополя

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/90/1118509031_0:0:2645:1487_1920x0_80_0_0_cde98df047ac572009ba4862ee4f2135.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Безопасность Крыма со стороны Черного моря напрямую зависит от результатов президентских выборов в Турции. Такое мнение высказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин."Безопасность Республики Крым и города Севастополя во многом связана с тем, какой президент будет избран и какой удержит власть после объявления итогов выборов 14 мая в Турции. И в данном контексте мы сейчас не испытываем опасности со стороны Черного моря, но со стороны мирового океана – это сильная сторона Запада, сильная сторона Северо-Атлантического альянса, в который Турция входит с 1952 года", - сказал он.Натовские суда могут попасть в Черное море только через пролив Босфор, который контролирует Турция. Если к власти придет откровенно прозападный политик Кемаль Кылычдароглу, безопасность крымских берегов окажется под угрозой, убежден Ирхин.При этом коллективный запад готовит для Турции сценарий евромайдана, уверяет политолог. Он цитирует сообщения европейской прессы:"Буквально на днях в журнале Times был спрогнозирован евромайдан в Турции с такой формулировкой: даже если Кемаль Кылычдороглу не готов к этому сценарию, ему придется возглавить это движение. Его политическая судьба предрешена. Такие формулировки западного СМИ говорят о многом. Аргументация у них такая, что, поскольку Эрдоган контролирует большую часть судебной системы и госорганов, голосов Кемалю Кылычдароглу не хватит, чтобы этот контроль преодолеть. Поэтому придется идти по пути цветной революции".Именно поэтому лидеры стран НАТО до сих пор не отреагировали публично на строительство в Турции атомной станции Аккую, уверен Александр Ирхин. Потому что ответ будет не в публичной плоскости, а в планировании более жестких сценариев свержения президента Эрдогана. При этом строительство АЭС, считает Ирхин, это не только технологический прорыв для Турции, но и несомненный политический успех для России.В церемонии передачи на АЭС "Аккую" первой партии ядерного топлива недавно принял участие президент России Владимир Путин. Проект строительства этой атомной электростанции он оценил как важный шаг в истории российско-турецких отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с ЭрдоганомПутин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать ценыАнкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт

https://crimea.ria.ru/20230428/nedug-i-vybory-erdogana-eksperty--o-sudbe-reytinga-prezidenta-turtsii-1128405402.html

https://crimea.ria.ru/20230420/chem-rossii-grozit-porazhenie-erdogana-na-vyborakh-v-turtsii--ekspert-1128259711.html

крым

турция

черное море

пролив босфор

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, выборы президента турции, турция, политика, внешняя политика, нато, черное море, безопасность республики крым и севастополя, в мире, мнения, александр ирхин, пролив босфор, аэс "аккую", россия