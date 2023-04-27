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Путин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Путин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары
Путин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Путин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи первой партии ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции. Проект строительства этой атомной... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T18:31
2023-04-27T18:31
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
турция
аэс "аккую"
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политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи первой партии ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции. Проект строительства этой атомной электростанции он оценил как важный шаг в истории российско-турецких отношений.Он отметил, что в России будут делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в поставках природного газа. И хотя рыночная цена на голубое топливо будет расти, энергетическая безопасность Турции находится в безопасности, поскольку она стала страной-производителем атомной энергии.В ходе переговоров с президентом Турции Эрдоганом лидеры двух стран говорили о совместном экспорте-импорте сельскохозяйственной продукции. Глава Турецкой республики предложил развивать экспорт в развивающиеся страны."Российские мукомольные заводы будут производить муку для нуждающихся стран, и эти перевозки будут проходить через Турцию", - сообщил Владимир Путин.Он также проинформировал, что Россия оказала существенную помощь турецкому народу, пострадавшему от масштабного землетрясения в феврале 2023 года. Наши врачи развернули полевой госпиталь и оказали медицинскую помощь 13 000 турецких граждан. И в дальнейшем Россия готова помочь материалами и всем, что необходимо для восстановления после землетрясения.Президент отметил, что АЭС Аккую поднимет флаг производителя мирного атома, и ей будет передан сертификат о поставке российского ядерного топлива. Это первая атомная электростанция в стране, Это масштабное событие произойдет в честь 100-летия создания Турецкой республики, которое отмечается в 2023 году.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, появившийся на церемонии впервые после болезни, рассказал, что АЭС Аккую позволит Турции сэкономить 1,5 млрд долларов на импорте газа.АЭС "Аккую" строится по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков. Ожидается, что она будет выдавать 10% энергии от общих потребностей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – экспертЗемлетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысячВоенные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, турция, аэс "аккую", новости, политика, в мире
Путин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары

Важнейший проект Москвы и Анкары: Путин выступил на церемонии передачи топлива АЭС "Аккую"

18:31 27.04.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония по случаю доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"
Церемония по случаю доставки ядерного топлива на АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи первой партии ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции. Проект строительства этой атомной электростанции он оценил как важный шаг в истории российско-турецких отношений.
"Кроме сотрудничества в сфере строительства АЭС, мы развиваем и другие отношения. Я не буду останавливаться на подробностях, но подписаны очень важные соглашения. Мы приняли решение еще больше развивать наши экономические связи. В 2022 году наш торговый оборот с Турцией превысил сумму в 62 миллиарда долларов, и мы будем его увеличивать и поощрять взаимную работу на наших рынках", - сказал президент.
Он отметил, что в России будут делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в поставках природного газа. И хотя рыночная цена на голубое топливо будет расти, энергетическая безопасность Турции находится в безопасности, поскольку она стала страной-производителем атомной энергии.
"С точки зрения транспортировки нашего газа в третьи страны, мы приняли решение создать хаб в Турции, чтобы продавать через него природный газ", - объявил Владимир Путин.
В ходе переговоров с президентом Турции Эрдоганом лидеры двух стран говорили о совместном экспорте-импорте сельскохозяйственной продукции. Глава Турецкой республики предложил развивать экспорт в развивающиеся страны.
"Российские мукомольные заводы будут производить муку для нуждающихся стран, и эти перевозки будут проходить через Турцию", - сообщил Владимир Путин.
Он также проинформировал, что Россия оказала существенную помощь турецкому народу, пострадавшему от масштабного землетрясения в феврале 2023 года. Наши врачи развернули полевой госпиталь и оказали медицинскую помощь 13 000 турецких граждан. И в дальнейшем Россия готова помочь материалами и всем, что необходимо для восстановления после землетрясения.
Президент РФ В. Путин
16:27
Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"- видео
Президент отметил, что АЭС Аккую поднимет флаг производителя мирного атома, и ей будет передан сертификат о поставке российского ядерного топлива. Это первая атомная электростанция в стране, Это масштабное событие произойдет в честь 100-летия создания Турецкой республики, которое отмечается в 2023 году.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, появившийся на церемонии впервые после болезни, рассказал, что АЭС Аккую позволит Турции сэкономить 1,5 млрд долларов на импорте газа.
АЭС "Аккую" строится по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков. Ожидается, что она будет выдавать 10% энергии от общих потребностей страны.
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