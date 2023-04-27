https://crimea.ria.ru/20230427/putin-ob-aes-akkuyu-eto-vazhneyshiy-proekt-moskvy-i-ankary-1128404606.html

Путин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары

Путин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Путин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и Анкары

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи первой партии ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции. Проект строительства этой атомной... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T18:31

2023-04-27T18:31

2023-04-27T18:31

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

турция

аэс "аккую"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи первой партии ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции. Проект строительства этой атомной электростанции он оценил как важный шаг в истории российско-турецких отношений.Он отметил, что в России будут делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в поставках природного газа. И хотя рыночная цена на голубое топливо будет расти, энергетическая безопасность Турции находится в безопасности, поскольку она стала страной-производителем атомной энергии.В ходе переговоров с президентом Турции Эрдоганом лидеры двух стран говорили о совместном экспорте-импорте сельскохозяйственной продукции. Глава Турецкой республики предложил развивать экспорт в развивающиеся страны."Российские мукомольные заводы будут производить муку для нуждающихся стран, и эти перевозки будут проходить через Турцию", - сообщил Владимир Путин.Он также проинформировал, что Россия оказала существенную помощь турецкому народу, пострадавшему от масштабного землетрясения в феврале 2023 года. Наши врачи развернули полевой госпиталь и оказали медицинскую помощь 13 000 турецких граждан. И в дальнейшем Россия готова помочь материалами и всем, что необходимо для восстановления после землетрясения.Президент отметил, что АЭС Аккую поднимет флаг производителя мирного атома, и ей будет передан сертификат о поставке российского ядерного топлива. Это первая атомная электростанция в стране, Это масштабное событие произойдет в честь 100-летия создания Турецкой республики, которое отмечается в 2023 году.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, появившийся на церемонии впервые после болезни, рассказал, что АЭС Аккую позволит Турции сэкономить 1,5 млрд долларов на импорте газа.АЭС "Аккую" строится по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков. Ожидается, что она будет выдавать 10% энергии от общих потребностей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – экспертЗемлетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысячВоенные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии

https://crimea.ria.ru/20230427/putin-na-tseremonii-dostavki-yadernogo-topliva-na-aes-akkuyu--translyatsiya-1128391282.html

турция

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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, турция, аэс "аккую", новости, политика, в мире